Actor fue sacado del clóset por su novio y ¡ahora paga las consecuencias!: “Tuvo que eliminar su cuenta”

Ahora que salió a la luz la relación sentimental de Christian Ramos con el estadounidense Joel Dixon, un amigo del actor nos reveló que el descubrimiento público no habría sido planeado por este, sino que, aparentemente, fue una indiscreción de su pareja.

“Su novio ¡lo sacó del clóset! Y es que Christian nunca había posteado nada sobre su orientación sexual o sobre Joel, ni lo había declarado públicamente. Sin embargo, Joel sí publicaba en Instagram cosas de ellos 2 juntos, ya que tenía su red social privada”, dijo el amigo de Christian Ramos.

Christian Ramos y su novio / Archivo TVNotas, iG @jedjoeljd, @ChristianraMosr y redes sociales

¿Cómo fue que se reveló la orientación de Christian Ramos?

El actor de telenovelas como Monteverde siempre había mantenido en total reserva cualquier detalle sobre su vida sentimental; sin embargo, hace unas semanas, a través de las redes sociales, se supo que llevaba casi 3 años de relación con el estadounidense.

Nuestra fuente detalló cómo ocurrió esta revelación: “El problema se dio cuando a Joel se le ocurrió, hace unas semanas, poner su cuenta pública y dedicarle un mensaje muy romántico a Christian por sus casi 3 años de relación. Ahí fue que ya mucha gente se enteró, con enorme sorpresa, de este noviazgo”.

Christian no había querido decir nada antes por temor a que afectara su carrera:

“Siempre evitaba en las entrevistas el tema de las parejas. Aseguraba que estaba soltero. Le preocupaba que, de saberse su relación, los productores pudieran dejar de contratarlo, porque ya no lo vieran con el perfil de protagonista de telenovelas, papel al cual siempre ha aspirado. Él ya había hecho un personaje muy fuerte de gay en la serie El juego de las llaves y se besaba con otro hombre en Los vecinos de arriba, pero no es lo mismo interpretar a un gay que decir públicamente que lo eres” Fuente a TVNotas

Mensaje del novio de Christian Ramos / Archivo TVNotas, iG @jedjoeljd, @ChristianraMosr y redes sociales

¿Christian Ramos y su novio terminaron su relación?

Ante este hecho, Christian, relató nuestra fuente, se habría quedado intranquilo: “La verdad, se sacó mucho de onda. Le comenzó a revivir ese miedo por una posible falta de trabajo”.

Sin embargo, el amigo del actor expresó que este tampoco habría sido tan discreto, que digamos: “Para ser honestos, también él fue responsable de dejarse fotografiar con Joel, ya que tarde o temprano la gente lo iba a saber. En unas imágenes de ambos en bicicleta hasta le escribió a su novio con corazones que había sido el mejor viaje de todos los tiempos. Christian viajaba cada que podía a Nueva York a visitarlo. Eso sí, en sus redes sociales lo ocultaba por completo: Ni una sola mención”.

Al parecer, según cuenta nuestra fuente, las cosas se han complicado: “Ahorita estamos en total incertidumbre sobre el futuro de esta relación, ya que hace unos días Joel ¡eliminó su cuenta de Instagram! Ha estado muy raro. Está por estrenar a mediados de febrero un proyecto en Telemundo: Lobo morir matando, y tal vez no quiera que la prensa se centre en preguntarle de eso”, relató.

Finalmente, el amigo del actor expresó que Joel no habría hecho esto de mala fe: “Sus amigos confiamos en que ya hay apertura y que esto no le afecte laboralmente, pero lo que sí nos preocupa es que ya haya terminado con Joel, quien estaba sumamente enamorado. Descarto que haya querido perjudicar a Chris”, concluyó.

Christian Ramos y su novio / Archivo TVNotas, iG @jedjoeljd, @ChristianraMosr y redes sociales

¿Quién es Christian Ramos?

Christian Ramos

Inició su carrera en 2015, con pequeñas participaciones en Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe . Ese mismo año recibió su primera oportunidad importante en la telenovela Lo imperdonable . Desde ahí no ha parado y ha estado en proyectos como La jefa del campeón , La doña , Fuego ardiente , La herencia , Vuelve a mí , El ángel de Aurora y Monteverde .

y . Ese mismo año recibió su primera oportunidad importante en la telenovela . Desde ahí no ha parado y ha estado en proyectos como , , , , , y . Ha destacado en varias series, entre las que sobresalió El juego de las llaves .

. En teatro lo hemos visto en obras como Los vecinos de arriba y Perfectos desconocidos.

