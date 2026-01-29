¿La ‘nueva conquista’ de Marlon Colmenarez rompió el matrimonio de Natalia Alcocer? Esto aseguran

El nombre de Marlon Colmenarez vuelve a colocarse en el ojo del huracán, pero esta vez el escándalo no solo salpica su vida sentimental, sino que también alcanza a Natalia Alcocer. De acuerdo con revelaciones del periodista Gabo Cuevas, el hombre con el que recientemente fue captado el bailarín sería el mismo que habría provocado la ruptura entre la actriz y el padre de su hija menor.

Marlon Colmenarez contó por qué se alejo de Wendy Guevara / Archivo tvnotas

¿Cómo captaron a Marlon Colmenarez con su presunta ‘nueva conquista’?

El revuelo comenzó tras la filtración de fotografías de Marlon Colmenarez junto a un hombre que, según lo difundido en redes, pertenece abiertamente a la comunidad LGBT+. Las imágenes detonaron comentarios porque el bailarín siempre negó vínculos sentimentales cuando fue relacionado con Wendy Guevara durante La casa de los famosos.

La cuenta de espectáculos Reina Veneenosa difundió una versión especialmente polémica: “Pues me informan que Marlon trae ‘víctima’ nueva. Andaba de paseo y luna de miel con este señor llamado Juan Carlos, en Oaxaca”

Además, la misma cuenta lanzó fuertes señalamientos sobre presuntas intenciones económicas.

Por su parte, Gabriel Cuevas reforzó la controversia al declarar: “Me llegaron unas imágenes muy comprometedoras (...) las que voy a presentar son las más fresas. Todos conocimos la historia de amor de Wendy Guevara con un bailarín que se llama Marlon”.

Y añadió un dato que encendió más las alarmas mediáticas:

“Wendy lo apoyó, inclusive le regaló una camioneta (...) con las imágenes que me llegaron me quedé en shock, porque captan a Marlo con un supuesto ‘sugar’”. Gabriel Cuevas

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué relación tiene el supuesto acompañante de Marlon Colmenarez con influencers y figuras del espectáculo?

Gabo Cuevas aseguró que esta persona no sería ajena al medio digital. Incluso, mencionó que presuntamente habría contactado insistentemente a figuras del espectáculo:

“Este señor incomodó muchos meses al influencer David Ortega (...) me contó que este señor también le escribía y le mandaba mensajes”. Gabo Cuevas

Según el relato, el presunto modus operandi presuntamente incluiría invitaciones, ofrecimientos de negocios y promesas materiales. Cuevas afirmó:

“Su modo operandi es sorprenderte con cosas materiales, no solo a Marlon se llevó a Oaxaca, hay algunos a los que se llevó a Cancún, a los que les prometió casa en frente de plaza Artz, incluso hay uno al que le prometió camioneta”, narró el periodista.

Estos dichos no han sido confirmados por los señalados, pero sí han alimentado el debate en redes sociales.

¿Por qué vinculan al hombre relacionado con Marlon Colmenarez con la ruptura de Natalia Alcocer?

Aquí es donde el escándalo se vuelve más delicado. Gabo Cuevas aseguró que el mismo hombre presuntamente sería la causa de la ruptura entre Natalia Alcocer y Michael Cohn, padre de su hija menor.

“Este señor, es el hombre por el cual Natalia Alcocer se separó del papá de su hija la más pequeña”, dijo el periodista.

Además, sostuvo que la actriz habría descubierto mensajes comprometedores en el teléfono de su entonces pareja: “Este señor logró que Natalia Alcocer se separara de Michael porque le encontró mensajes comprometedores con esta persona”.

Hasta el momento, Marlon Colmenarez no ha salido a aclarar quién es el hombre con el que fue captado, si se trata de un amigo, un conocido o algo más. Su silencio ha hecho que las redes comiencen a llenarse de críticas y teorías, pues muchos usuarios consideran que esta falta de explicación solo aumenta la polémica.

¿Quién es Natalia Alcocer y por qué terminó su relación con el padre de su hija?

Natalia Alcocer ha sido una figura mediática por su participación en realities y por la turbulenta historia con Michael Cohn. En 2023 se convirtieron en padres tras menos de un año de relación. La relación estuvo rodeada de polémica: ella lo señaló de no querer al bebé y posteriormente de ejercer violencia psicológica.

Tras idas, vueltas y enfrentamientos públicos, finalmente se separaron. Ahora, estas nuevas declaraciones reavivan el interés sobre los motivos reales de la ruptura.