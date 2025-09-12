Marlon Colmenarez se olvida de Wendy Guevara y ¿se pone cariñoso con Magaly Chávez en plena noche mexicana?

El escándalo volvió a rodear a Marlon Colmenarez, quien una vez más se convirtió en tema de conversación al aparecer muy de cerca con Magaly Chávez, la exnovia de Alfredo Adame. Lo que parecía una simple coincidencia terminó levantando rumores de un nuevo romance, pues las cámaras captaron gestos demasiado cariñosos entre ambos en medio de una celebración mexicana.

¿Marlon Colmenarez y Magaly Chávez están saliendo? Las imágenes que levantaron sospechas

Durante una noche mexicana organizada por una revista de circulación nacional, los reflectores no solo se los llevó el espectáculo de Rosy Arango, sino también una inesperada pareja que acaparó miradas: Marlon Colmenarez y Magaly Chávez. El modelo venezolano, conocido por su polémica amistad con Wendy Guevara, llegó solo al evento, pero no tardó en encontrar compañía… y vaya que fue una muy cercana.

En pleno espectáculo, los gestos entre ambos se volvieron más evidentes. Marlon Colmenarez no soltaba a Magaly Chávez, abrazándola por la cintura y bajando la mano a su cadera en más de una ocasión. Mientras él se tomaba selfies y le hablaba al oído, ella se dejaba consentir sin reparos. La química era innegable.

Aunque ninguno de los dos publicó fotos juntos, sí compartieron momentos del evento por separado en sus redes sociales. ¿Casualidad o estrategia para mantener el misterio? Lo cierto es que los rumores no tardaron en surgir, sobre todo porque Marlon había sido relacionado recientemente con la periodista Esmeralda Mendoza.

Al momento, Magaly Chávez y Marlon Colmenarez no se han pronunciado con respecto es estos rumores. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de ESPECULACIÓN.

Marlon Colmenarez no soltaba a Magaly Chávez / tvynovelas

¿Magaly Chávez ya superó a Alfredo Adame? Así ha sido su vida amorosa tras el escándalo

Magaly Chávez y Alfredo Adame duraron aproximadamente un mes y medio como pareja. Durante ese tiempo, según declaraciones del propio Adame, solo se dieron tres besos y no tuvieron relaciones íntimas, lo que él consideró “muy raro”. Ambos han confirmado que su relación fue breve y, en palabras de Magaly, incluso pudo haber sido una estrategia de marketing planeada por sus respectivos managers.

Desde su mediática relación con Alfredo Adame, Magaly Chávez ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a sus romances. Su participación en reality shows y eventos públicos ha sido constante, pero no se le había vinculado sentimentalmente con nadie… hasta ahora.

La cercanía con Marlon Colmenarez podría marcar un nuevo capítulo en su vida amorosa, aunque por el momento ninguno ha confirmado una relación. Lo que sí es cierto es que ambos se mostraron muy cómodos juntos, y las imágenes hablan por sí solas.

Instagram

¿Marlon Colmenarez está soltero? Lo que dijo en sus redes tras la noche mexicana

Aunque no dio declaraciones directas sobre Magaly Chávez, Marlon Colmenarez sí dejó entrever que no está tan solo como muchos pensaban. En sus historias de Instagram compartió una frase que encendió las alarmas: “Por el momento, no estoy tan solo por las noches…”. ¿Indirecta para Magaly?

La frase, por sí sola, parecía una indirecta romántica, pero justo al lado de Marlon dormía plácidamente su perrita chihuahua… lo que tiró por completo el rumor de que estaba acompañado por alguna mujer.