Alfredo Adame, despechado, señaló que su ex es trans; Magaly lo demandó y da detalles de su relación

Magaly Chávez ha sido objeto de constantes ataques de su expareja Alfredo Adame (65), quien ha afirmado que ella es una mujer trans y la acusa de tener negocios supuestamente turbios.

En exclusiva, en TVNotas platicamos con la conductora y nos confiesa que ya no aguantó más y el pasado 10 de noviembre lo demandó por violencia de género y difamación: “Lo denuncié por la vía penal. No quería hacerlo, pero esto ya es demasiado. Estoy harta de sus ataques”.

“Si este señor no quiere entender que debe quedarse callado y no meterse conmigo, pues lo tendrán que callar las autoridades. Por eso acudo a esta audiencia del proceso penal que tenso en su contra. La conductora señaló que tiene una orden de restricción desde el año pasado y aun así continúa violentánd*la.

Alfredo Adame y Magaly Chávez / Redes sociales

“Tengo medidas de protección por parte del juez. El no me puede mencionar y no le importó infringir las leyes, a pesar de que, según dijo, las iba a acatar. Ahora que entró a La casa de los famosos me ha levantado falsos. Según él, tengo trabajos ilícitos, y nexos con personas malas. Que me lo compruebe, porque son mentiras”. Magaly Chávez

Magaly Chávez exige disculpa pública a Alfredo Adame

La influencer está dispuesta a todo."Quiero llegar hasta las últimas consecuencias. Quiero que este señor pague lo que ha hecho. No sé si en la cárcel. Tampoco quiero su dinero. No quiero nada de él, solo que se calle. Incluso, le exijo una disculpa pública por todos los insultos que me ha dicho. Es lo menos que merezco”.



Ante la pregunta de por qué esta denuncia es penal y no civil, la actriz dijo: “Para mí, lo más importante es hacerlo por la vía penal. Quiero que esto quede como precedente para las demás mujeres que sufren violencia. Para que se decidan a hablar y denunciar lo que les está pasando.Después veremos si ponemos la civil”.

La también actriz comentó que con todo este asunto se ha visto afectada en lo laboral y en lo personal.

“La juez sabe cómo me ha afectado todo esto. El se inventa cada historia y cada vez son más fuertes y todo eso me afectó en todos los sentidos:trabajo, parejas, amigos y compañeros”.

Magaly Chávez comparte acta de nacimiento oficial / Documento Magaly Chávez

Agregó: “Estoy dispuesta a realizarme estudios ginecológicos para demostrar que tengo ovarios y los tengo bien puestos. Si las autoridades me lo piden, claro que lo hago. Quien tiene que comprobar que supuestamente soy hombre, es él. Si está seguro de lo que dice, que demuestre pruebas”.



Magaly Chávez confiesa que vivió vi0lenci4 durante su relación con Alfredo Adame

Magaly recordó cómo era su relación con Alfredo Adame con quien asegura, no tuvo intimidad. intimidad. “No quise tener relaciones con él. Parece un niño de secundaria. Si la niña de al lado no te hace caso, le invento que ya se acostó con todos.

Él se me insinuaba. Se me pegaba mucho o me abrazaba por detrás.Yo nunca le insinué nada. Al contrario, le decía “tranquilo’. Y eso lo enfurecía”.



Aseguró que también recibía vi0lenci4 psicológica por parte de Alfredo. “Me decía: ‘Te ves muy linda, pero ese peinado no te queda. Mañana te llevo para que te lo cambies’. ‘Nada de minifaldas porque pareces mujer de no sé qué'. Me decía cosas con cariño, pero a la vez me atacaba”.

Respecto a su comportamiento en La casa de los famosos, comentó: “En la Casa ya nadie le cree. Todo mundo dice que algo habrá hecho para estar solo y hablar así de sus hijos. Yo ya no quiero hablar nada de él”, concluyó.

