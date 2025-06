Filtran llamada de Fofo llorando en prisión, revela tortura, abusos y extorsión: “Abusaron de mí”

Una llamada telefónica revelada por el youtuber español “Dominguero” ha encendido nuevamente la controversia en torno a Rodolfo Fofo, el polémico influencer mexicano condenado por tentativa de femini.. tras golpear a una mujer en un estacionamiento.

En el audio, grabado mientras se encontraba recluido en el penal de Barrientos, se escuchan impactantes declaraciones sobre los abusos físicos, psicológicos y sexuales que habría sufrido en prisión.

Fofo N / Redes sociales

¿Qué le dijo Fofo ‘N’ “Dominguero” desde la cárcel?

El contenido de la llamada ha generado conmoción por su crudeza.

“Tengo una llamada que no quería lanzar hasta el día de hoy”, advirtió Dominguero al publicar el audio en su canal, y dejó claro que no justifica los actos de Fofo.

“No apoyo lo que hizo, pero no está ni en un palacio, ni escondido en mi casa, ni de fiesta”, aclaró, respondiendo a los rumores que circulaban en redes tras la difusión de un video donde supuestamente se veía al influencer en libertad.

En la conversación, Fofo, con evidente angustia, describe su situación en prisión:

“Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto. Me han torturado mucho, me han extorsionado mucho, he vivido lo peor de la vida. Quiero mi vida de antes”. Fofo ‘N’

Fofo ‘N’ detenido por la Fiscalía del Estado de México tras agredir una mujer / Instagram: @c4jimenez

Aseguró que ha sido víctima de extorsión por hasta cinco millones de pesos, además de sufrir agresiones físicas constantes:

“Me dejaron colgado, sin boxers ni nada, encuerado. Me estuvieron golpeando. No estoy comiendo bien. Me están golpeando diario, me están extorsionando con cantidades irreales”.

Uno de los momentos más perturbadores del testimonio es cuando afirma haber sido víctima de abuso: “Me gustan las mujeres y abusaron de mí, un hombre. Es horrible, es lo peor que he vivido”.

También reveló que le dislocaron un hombro y que, aunque un juez le otorgó medidas de protección, seguía siendo golpeado y temía represalias si se atrevía a hablar durante las audiencias:

“Me protegió, pero hasta me da miedo hablar, porque si digo algo en las audiencias me amenazaron de que me van a hacer algo”.

Fofo, Rodolfo ‘N’, echó a la basura su vida de lujos / Francisco Mancera / Redes sociales

¿Por qué decidió Dominguero hacer pública la llamada de Fofo?

El youtuber explicó que decidió liberar el audio tras el traslado de “Fofo” al penal de Texcoco, donde sería más accesible para visitarlo. Dijo que inicialmente guardó la grabación por protección:

“Como les dije era por su protección y porque estaba preso en Barrientos... ahora está en Texcoco. Aprovechando que estoy en México, me gustaría saber de él”.

El material fue compartido con la intención de desmentir las versiones que aseguraban que Fofo estaba siendo favorecido o incluso disfrutando de privilegios durante su condena.

¿Cuántos años pasará en prisión Fofo?

Rodolfo ‘N’ mejor conocido como fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de tentativa de femini..., luego de agredir brutalmente a una mujer el 22 de febrero de 2024 en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México.

En enero de 2025, un tribunal ratificó la condena, que incluye además una reparación económica por daño psicológico estimada en 36,400 pesos. Actualmente, cumple su sentencia en el penal de Texcoco.

