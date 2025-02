Fofo: Detectan perfil psicológico del influencer y su familia: “Tienen rasgos sociopáticos”

El miércoles pasado, Rodolfo ‘N’, mejor conocido como el influencer ‘Fofo’ (28), fue sentenciado a 17 años y 6 meses de cárcel, por feminicidio en grado de tentativa en contra de Edith ‘N’. El viernes pasado, el creador de contenido volvió a causar polémica tras filtrarse un video en el que era golpeado por la policía penitenciaria, supuestamente días antes de conocer su sentencia.

Por este motivo, la directora del penal de Barrientos y los 3 custodios involucrados ya fueron cesados. El influencer fue trasladado a Texcoco para salvaguardar su integridad.

Fofo, Rodolfo ‘N’, echó a la basura su vida de lujos / Francisco Mancera / Redes sociales

Te puede interesar: Hermano de Fofo rompe el silencio ¡Apelarán a la sentencia del influencer!

Fofo presumía su vida de lujos previo a ser detenido por golpear a Edith ’N’

Antes de que se produjera su detención en febrero de 2024, ‘Fofo’ mostraba en redes sociales su estilo de vida extravagante. Siempre se dejaba ver como una persona prepotente, soberbia. A menudo hablaba de sus constantes viajes a Dubái para realizar algunas inversiones. En sus declaraciones, dejaba ver su arrogancia: “Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo. Neta, soy Dios. Conmigo nadie se puede comparar”.

Entre sus excentricidades, en 2022 cerró el anillo periférico en Guadalajara para grabar videos de TikTok, lo que causó molestia en toda la ciudad. “Cerré periférico para mí solo. Una vez (más) mostrando lo que puede hacer el dinero y el poder en México, en donde no hay nadie. La gente bien molesta ahí grabándome”.

Fofo, Rodolfo ‘N’, echó a la basura su vida de lujos / Francisco Mancera / Redes sociales

No te pierdas: Fofo: Se viraliza supuesta foto del influencer en llanto con su hermano, tras ser hallado culpable

¿Rodolfo ’N’ tuvo una infancia difícil?

El influencer culpó a sus padres de su rebeldía y poca empatía hacia los demás. “En mi infancia lo tuve todo. Siempre me daban de todo. Llegué a un punto donde le perdí el chiste a todo. Siempre he tenido lo que he querido”.

“Mi infancia fue tan cabro…, que no le agarraba aprecio a las cosas. Me acuerdo de que mi papá en una Navidad me trajo un león. Tenía 7 años. Lo he tenido todo, pero a lo mejor me faltó un padre”. Fofo

También surgió la polémica con las declaraciones de su mamá, Sandra, quien en entrevista con Adela Micha, días antes de conocer la sentencia, declaró: “Desde el día uno él me decía que se iba a ir con su papá. No sé de verdad lo que voy a hacer si lo sentencian. No estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida. Él dice que se va a ir con su papá. Yo creo que sería lo mejor, porque no es una vida ahí, 47 años ahí metido”.

Fofo, Rodolfo ‘N’, echó a la basura su vida de lujos / Francisco Mancera / Redes sociales

Por su parte, su hermano Rodrigo señaló que el juicio fue injusto: “Estoy decepcionado de ver cómo se llevaron las cosas, con tanta injusticia. Desafortunadamente, vivimos en un país donde es más importante algo mediático que un caso justo. Solo quiero externar mi sentir y decepción con la justicia de este país”.

Sin embargo, luego de que le dictaron sentencia a ‘Fofo’, Rodrigo subió varias historias a sus redes sociales, entre estas, una en la que se sometía a un tratamiento estético y otra en el gimnasio. También se viralizó un video donde está en una fiesta, en el cual también se ve a su mamá. Aunque no se sabe de cuándo es dicho video, si de antes o después de que le dictaran sentencia a ‘Fofo’, los internautas criticaron a sus familiares con comentarios como:



“El descarooooo”.

“Celebrando la sentencia de su hermano”.

“Cae mi hijo al bote, celebremos”

Fofo / Redes sociales / Francisco Mancera

No te pierdas: Fofo: ¿Su familia se fue de fiesta tras su sentencia?; su hermano presume lujos en redes ¡No faltó al gym!

¿Qé dijo la psicóloga Estela Durán sobre el perfil psicológico de Fofo y su familia?

“Es totalmente sociopático. Con todo respeto, todo esto comienza en casa. Vi una entrevista en que la mamá no ve el nivel de violencia de su hijo. Su otro hijo (Rodrigo) también tiene unos comportamientos que no son normales. Todos presentan una autoestima inflada, una necesidad constante de reconocimiento externo”. Estela Durán

“Se nota que hay una baja de toleranciala frustración en todos. Estamos viendo conductas antisociales, una falta de empatía total. En este caso creo que ‘Fofo’ es sociopático, porque es más burdo. Las declaraciones que ha dado no son inteligentes. Todo indica que se trata de una familia con rasgos sociopáticos”.

“Desafortunadamente estamos viendo una grave conducta sociopática. Los sociópatas no logran contactar la emoción. Las reacciones no son normales. No tienen una conducta como cualquier otra persona”, concluyo.

Fofo, Rodolfo ‘N’, echó a la basura su vida de lujos / Francisco Mancera / Redes sociales

Mira: Hermano de Fofo rompe el silencio ¡Apelarán a la sentencia del influencer!

¿Qué dijo la abogada Lupita Martínez sobre el caso de Fofo?

“Considero que la sentencia no es proporcional al daño que se le causó a la víctima. Ella ha manifestado que está aterrada de salir a la calle. Está muy afectada. No solo psicológicamente, sino también en su entorno laboral. Aquí es muy importante llevar a cabo una apelación”.

Fofo / Redes sociales / Francisco Mancera

La abogada señaló que al ingresar el recurso de apelación existen 2 panoramas:

“Se puede incrementarla condena y el monto de reparación de daño, y se puede disminuir la condena. También se puede confirmar la sentencia. Para tener una resolución definitiva podría correr lo que resta del año”, concluyó.

Para más contenido exclusivo sobre el entretenimiento y tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas ¡No te lo pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferido.