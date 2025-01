Mamá de Fofo revela que el influencer ¿podría atentar contra su vida? ¿Ella piensa que eso sería lo mejor?

El creador de contenido Rodolfo ‘N’ permanece en prisión mientras es investigado por el delito de fem1n1cidi0 en grado de tentativa. Luego de que el hermano de ‘Fofo’ pidió justicia para el influencer, en el marco de su última audiencia, Xóchitl su madre da su primera entrevista.

Las agresiones que sufrió una mujer, presuntamente a manos del influencer, fueron grabadas y presentadas como prueba. Aunque Rodolfo ‘N’ se ha declarado inocente, su madre, Xóchitl, reveló que su hijo confesó preferir “estar muerto antes que seguir tras las rejas”.

En una entrevista con la periodista Adela Micha, Xóchitl Alcaráz expresó su arrepentimiento por la educación que brindó a su hijo, quien enfrenta las graves acusaciones. Durante la conversación, mencionó que la muerte del padre de ‘Fofo’ pudo haber influido en su comportamiento. Según explicó, tras el fallecimiento de su esposo, Rodolfo ‘N’ se negó a asistir a terapia, una decisión que, según ella, desencadenó su actitud problemática.

“Mi marido ni siquiera me hablaba feo. Ellos crecieron así... Era muy apegado a su papá. Mi esposo pensó que tenía COVID, pero en realidad era cáncer de pleura. Tenía el 70% de los pulmones dañados”, relató Sandra Xóchitl.

Mamá de Fofo habla sobre su hijo y se muestra culpable de no haber educado mejor a su hijo. / Captura de pantalla

También añadió que Rodolfo ‘N’ rechazó la idea de recibir ayuda psicológica:

“No quiso ir al tanatólogo ni a terapia. Rodrigo y yo sí lo hicimos desde el principio. Él canalizó todo de otra manera. Tres meses antes, lloraba y lloraba. Ya había pasado un año y él seguía sin querer asistir a terapia”. Xochitl Alcaráz

Mamá de ‘Fofo’ asegura que su hijo nunca mostró conductas agresivas

Xóchitl aseguró que este episodio fue completamente inesperado, pues su hijo nunca antes había actuado de forma violenta contra una mujer. “Nunca... jamás había golpeado a una mujer, y eso me tiene en shock. Quisiéramos regresar el tiempo. Tuvo una novia que lo arañaba, y nunca le puso una mano encima”, afirmó.

La madre también confirmó que Rodolfo ‘N’ recibe atención psicológica semanalmente, aunque confesó que el creador de contenido enfrenta la situación con gran desesperación. Durante una visita, él le dijo que preferiría estar con su padre antes de continuar en prisión.

Mamá de Fofo sufre por el futuro de su hijo, ¿teme que tome una decisión fatal?

“Desde el primer día me decía que se quería ir con su papá. No sé qué voy a hacer si lo sentencian, porque no sé cómo manejar un hijo que esté encerrado toda su vida. Él decía que se quería ir con su papá, y yo creo que eso sería lo mejor, porque va a estar 47 años ahí, porque no es vida, toda una vida ahí. Tiene 27 años cómo va pasar ahí 47 años”. Xochitl Alcaráz

Aunque el influencer insiste en su inocencia, su madre admitió que Rodolfo ha mostrado arrepentimiento por sus acciones. Durante las visitas, él le confiesa entre lágrimas que llegó a sentirse intocable por la ley debido a su fama como figura pública. Sin embargo, hoy comprende que eso no lo exime de las consecuencias de sus actos.

“Me da vergüenza, pero es mi hijo. No es alguien de quien puedas divorciarte y echarte a correr”. La madre de Fofo aprovechó el momento para pedir que a su hijo se le juzgue de acuerdo a la Ley y no con base al linchamiento mediático contra su hijo.

Agregó: “Está muy arrepentido. Cada vez que lo veo no para de llorar, las 3 horas que lo veo a la semana, no para de llorar, en eso se nos va el tiempo. Afortunadamente no le rompió un hueso, la señora ya está con vida. Tengo mucho miedo que lo condenen”.

