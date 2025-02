Eleazar Gómez explota tras ser comparado con Fofo en plena conferencia: “Tu pregunta de súper mal gusto”

El actor Eleazar Gómez, conocido por su trayectoria en la televisión y recientemente por ser relacionado sentimentalmente con el actor lan García , protagonizó un tenso momento durante una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México.

En el evento, que tenía como finalidad presentar los detalles del espectáculo Bandidos experience, y donde supuestamente ya no se presentaría porque habría caído en los excesos de la fiesta y el alcohol, una pregunta sobre su pasado judicial generó una fuerte reacción en el actor, quien se negó rotundamente a responder.

Eleazar Gómez e Ian García / Francisco Mancera

Eleazar Gómez se negó a hablar del caso de Fofo ¿Molesto por su pasado?

Durante la presentación del show, donde compartirá escenario con Osiris Orozco, Jesús Gama y David Ortega, una periodista mencionó el tiempo que Eleazar Gómez pasó en prisión, con lo que parecía establecer un paralelismo con la situación actual de Fofo, quien fue sentenciado a 17 años de cárcel por tentativa de feminicidio y recientemente se filtraron fotos y videos en los que lo agreden los custodios del reclusorio. La periodista, al saber que Eleazar pasó 5 meses en la cárcel, quiso preguntar si él había presenciado este tipo de actos. Pero la respuesta del actor nadie la esperaba.

“Sabemos que tú pasaste por un caso similar al de Fofo. ¿Es verdad que en la cárcel suceden este tipo de agresiones?”, preguntó la reportera.

Visiblemente molesto, Gómez respondió con dureza: “Tu pregunta se me hace de súper mal gusto; ¿Tienes alguna otra o no? Porque esa pregunta está fuera de lugar y no te voy a contestar. Creo que es una pregunta fuera de tono, fuera de lugar. No viene al caso”, declaró con un gesto de incomodidad evidente.

El actor continuó su postura firme al enfatizar que solo respondería preguntas relacionadas con su carrera. “Con todo respeto, no quiero responder absolutamente nada de lo que me acabas de preguntar. Si tuvieras alguna otra pregunta que tuviera que ver con el show o con mi carrera artística, te la respondería con todo mi corazón, pero de eso no tengo nada que responderte”, sentenció.

¿Por qué Eleazar Gómez estuvo en la cárcel?

Este incidente trajo nuevamente a la opinión pública el antecedente legal del actor. En noviembre de 2020, Eleazar Gómez fue arrestado tras ser acusado de violencia doméstica por su entonces pareja, la actriz y modelo peruana Stephanie, conocida artísticamente como Tefy Valenzuela. Tras varios meses en prisión, en marzo de 2021 obtuvo libertad condicional por tres años, luego de aceptar su culpabilidad en la agresión.

En su momento, Gómez emitió una disculpa pública en la que reconoció sus actos y expresó arrepentimiento. “Quiero ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento. Quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”, declaró.

También dirigió un mensaje específico a Valenzuela: “Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar”. Sin embargo, su disculpa no fue suficiente para evitar las críticas y el escrutinio público.

Reacciones en redes sociales a la pregunta a Eleazar Gómez que le preguntaba por la cárcel

La actitud de Eleazar Gómez en la conferencia dividió opiniones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la manera en la que el actor reaccionó ante la pregunta.

Otros, en cambio, consideraron que la pregunta no iba acorde a la rueda de prensa y por respeto al trabajo de los demás debían haber preguntado algo relacionado con la obra.