Jesús Gama retoma las riendas de su vida, tras un 2024 caótico ¡Cayó en el alcoholismo!

Jesús Gama viene de una familia de talento. Su padre, fundador del mariachi ‘Gama mil, ha sido un ejemplo de perseverancia y constancia para él. Jesús se hizo viral hace unos años, junto con su hermano, por bailar temas emblemáticos en TikTok. Después, participó junto con una ex en un reality de parejas. Esto lo situó aún más en el ojo público. Hace unos días, en TVNotas pudimos platicar con él sobre lo que le depara este año.

“Empiezo muy motivado, ya que 2024 no fue uno de los mejores años, pero sí de mucho aprendizaje. Este 2025 me comprometí conmigo mismo a cumplir todos mis sueños. Quiero empezar limpio y enfocado”.

Te puede interesar: Jesús Gama confiesa truene con Perla de ‘Inseparables’

Redes Sociales

Saltó a la fama al bailar temas de Beyoncé y Shakira, con su hermano Carlos, en TikTok

“Hay un tema que muchas veces creo que se minimiza. Nos pasa a todos, pero un poco más a los que nos dedicamos al medio artístico. Es el tema de la depresión y la ansiedad. Pasé por varias crisis. Me invitaban a realities y a otros programas y me emocionaba, pero 2 o 3 días antes de iniciar me bajaban del proyecto. Eso me desanimaba”.

“También el tema de mi divorcio. Aunque tuvimos una separación bonita, desapareció el sueño de tener una familia. Todo lo que pasa es por un propósito, pero empecé a manejarlo de la forma no adecuada”.

“No es algo que me enorgullezca, pero creo que es importante, porque no soy la única persona que ha pasado esta etapa. Me hubiera gustado tener más control sobre mí. Por eso, este 2025, quiero enforcarme en estar bien y sacar el trabajo adelante. Seguiré en el mariachi, pero viene mi proyecto como solista. Estoy por entrar al show Bandidos experience y voy a participar en un reality”.

“Mi papá está contento por lo que hago. Entiende que una de mis prioridades es mi proyecto en solitario. No es el mismo show que tenemos en el mariachi, habrá metales de tipo big band. No choca con ‘Gama mil’.

Checa: Mariachi Gama Mil baila el #ChampetaChallenge ¡e impacta a Shakira!

Redes Sociales

Junto a su padre, Jesús, y su hermano, Carlos, pertenecen al mariachi Gama mil

“Estuve apagado el año pasado por todos los conflictos que tuve. Tantito me ponía de mejor ánimo y se me bajaba. Antes de salir al escenario, lloraba. No me sentía seguro. Tenía mucho miedo. Estoy tomando terapia. Me metí a un grupo para dejar el alcohol y las fiestas”.

Le preguntamos si se excedió con la fiesta y Jesús Gama nos contó: “No tanto, pero me daba ansiedad y después de 2 o 3 tequilas se me olvidaba y me ponía a cantar. Me ayudaba a olvidar algunos conflictos. Sé que no es lo correcto. Me gusta el tequila, pero es para disfrutarlo, para celebrar algo. Cuando empieza a ser como una medicina, es cuando es malo. Estoy yendo a un grupo (Alcohólicos Anónimos). No soy el primero ni el último”.

Sobre su situación amorosa, nos dijo: “Soy muy enamoradizo. Ahorita quiero enfocarme al 100% en el trabajo. Estoy como caballito de mar, con mi objetivo en la mira. Si se presenta alguien, qué padre. Si no, no pasa nada”, concluyó.

Lee: Pareja de Inseparables revela que esperan un hijo