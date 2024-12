Eleazar Gómez e lan García, “irresponsables, incumplidos”, son pareja y los corren del trabajo, aseguran

Platicamos con una persona de la producción de Bandidos experience, quien nos confesó que Eleazar Gómez e lan García salen del show por ‘irresponsables’, ya que supuestamente cayeron en los excesos de la fiesta y el alcohol.

“Esta situación nos tiene muy preocupados. Ian García y Eleazar Gómez quedaron fuera de Bandidos experience. El primero ya es definitivo y el otro en las próximas semanas”.

“Esto sucedió porque no supieron controlar sus ganas de enfiestarse. Ambos nos decepcionaron. Creíamos que eran personas profesionales y no es así. ¿De qué les sirve tener cuerpazo y cara bonita, si son unos irresponsables e incumplidos? Mis compañeros dicen que supuestamente toman alcohol sin medida y que, al parecer, no controlan sus adicciones”

“No entendemos en qué momento se perdieron. Al principio, medio cumplían con sus horas de ensayo.Después comenzaron a faltar por completo. Los buscábamos y los adolescentes (ríe) no estaban en sus lugares. Se perdían en las pachangas y no respondían los teléfonos”.



Eleazar Gómez e lan García se van de fiesta y no cumplen con sus responsabilidades

“Lo hicieron tantas veces que el productor (Jorge Boyoli) les puso un ultimátum. Les dijo que si no se aplicaban los dejaría fuera. Sobre todo, porque ninguno mostraba compromiso. Nunca iban a los ensayos y no se sabian las coreografias. No saben trabajar en equipo. Para colmo, exigían que los tratáramos como divos. ¡Hazme el favor! (carcajadas)”.

“Llegábamos a equis ciudad y se perdían por horas. Después nos enterábamos de que andaban de fiesta. Algunos de los empresarios se enojaron con ellos, porque no llegaban a los desayunos que nos organizaban.

Hay un video que circula entre la producción, en el que Eleazar tiene un comportamiento raro. Como si estuviera en otra dimensión”.

“Lo más preocupante es que los rumores cada vez son mas fuertes. Ya son varios los que me han dicho que supuestamente toman alcohol y consumen sustancias. Todos sabemos que Eleazar tiene antecedentes de ese tipo. Imaginé que ya lo había superado y, por lo visto, creo que no”.

¿Eleazar Gómez e Ian García son pareja?

La fuente nos contó que circulan comentarios de que Eleazar e lan tienen una relación amorosa. “Con respecto a lan, él hace todo lo que le dice Eleazar. Parecen uña y mugre. Incluso y que solo les falta dormir juntos (rie). Argumentan que todo el tiempo están juntos y no hay ni un solo momento que se separen”.

“Por eso corrieron a lan. Es un hombre muy desordenado e irresponsable. Eleazar todavía no está fuera porque hay contratos. Quedan algunas fechas por cumplir antes de que termine el año. Si fuera por el productor, Eleazar estaría de patitas en su casa. Sin embargo, hay empresarios que lo quieren a él. Yo creo que empezando 2025 ya no lo verán. No sé si se le quiera dar una segunda oportunidad, tendría que cambiar. Necesita ayuda”,concluyo.

ELEAZAR E IAN FUERON CAPTADOS SUPUESTAMENTE PROTAGONIZANDO HACE UNOS DÍAS UNA PELEA CALLEJERA

El pasado 27 de noviembre, Ventaneando mostró un video, en el que se ve a Eleazar e lan García protagonizando una pelea afuera de un centro nocturo en Guadalajara.

Supuestamente se encontraban bajo los efectos del alcohol: “Este tipo de situaciones ocurren bajo los efectos del alcohol. De repente, en un sitio en donde hay mucha gente, aparecen estos famosos y no falta el que empiece a echarles bronca. Eso yo lo he visto”,comentó Pedro Sola.

