Jeni de la Vega y Tefi Valenzuela, ¡amigas o rivales! Las ex de Eleazar Gómez comparten más que un mal amor

En Telemundo se presenta el reality Los 50, donde un grupo de 50 personalidades entra a una hacienda y, mediante desafíos y juegos, se eliminan hasta que uno se lleva el premio de 350 mil dólares. En este programa participa Jeni de la Vega, a quien hace unos días nos encontramos y nos platicó cómo vive esta experiencia.

“Estoy feliz de estar en este reality. Nunca me imaginé superar pruebas que veía imposibles, pero compruebo que las mujeres podemos con esto y más. Me he divertido bastante y, sobre todo, he aprendido muchas cosas del resto de mis compañeros. Casi no conocía a ninguno. La experiencia ha sido fantástica”.

Archivo TVNotas

El 2020, Tefi Valenzuela denunció a Eleazar Gómez por violencia familiar equiparada

Ahí se encontró a Tefi Valenzuela, actriz y cantante que en 2020 denunció a Eleazar Gómez, también ex de Jeni, por violencia: “Cuando vi que también estaba me sorprendió. No la conocía en persona y llegando al show nos encontramos. Nos llevamos increíble y ahora somos íntimas amigas”.

“Nos hemos visto para ir a cenar. Nos contamos nuestras penas. Tefi se me hace una mujer increíble. No hablamos a fondo del tema que nos une (Eleazar) porque estábamos en el reality y tampoco sentíamos confianza porque nos graban 24/7. Entiendo que hay temas muy delicados de los cuales ella no quiere o no puede hablar y eso es respetable. No queríamos exponer tanta intimidad”.

Confiesa que no han querido hablar sobre la relación que tuvieron con el actor: “Lo que pasó, pasó. Cada una tuvo su historia (con Eleazar). Es un tema que ni siquiera tocamos porque no tiene importancia. Yo nunca sufri nada de eso con él, pero la entiendo porque en otra relación sí viví violencia”.

“Son patrones que uno repite. Pero lo que uno tiene que hacer es sanar heridas. Crecer personal y espiritualmente para no volver a caer con personas así. Tefi está muy bien ahorita. Está enfocada en ella y sanando. Se siente. Trae mucha luz”.

Jeni planeaba casarse con Eleazar a finales de 2023, pero la relación no duró

En el realitytambién retomó la amistad que tenía con Paola Villalobos. Se separaron por cuestiones que solo ellas saben: “Es de mujeres inteligentes y maduras apoyarnos. Eso de tirarnos entre nosotras mismas está pasado de moda. Los 50 nos juntó. Limamos asperezas. No somos las amigas de antes, pero sí nos llevamos muy bien. Hablamos por whatsapp. Al final, los enemigos no son buenos. Es mejor dejar el pasado atrás. Nos dejamos de hablar como 5 años y este reality nos reencontró".

En cuestiones del amor, se le relacionó con un participante del show, pero esto no prosperó: “El vive en Miami y yo en la Ciudad de México y es complicado. Seguimos en whats y todo. Ahorita ando soltera y enfocada en mis proyectos. Estoy por estrenar una obra y espero que 2025 venga aún con más trabajo”, concluyo.

