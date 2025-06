¿José Manuel Figueroa conquistó a Jeni de la Vega mientras andaba con Marie Claire? ¿La tercera en discordia?

La conductora Jeni de la Vega, de 31 años, está feliz por lo que vive tanto en lo profesional como en lo personal. Desfiló por la pasarela del Festival de Cannes, en Francia, y recibió buenos comentarios. Además, sale con el cantante José Manuel Figueroa, de 50 años. Platicamos con una persona cercana al hijo de Joan Sebastian y nos confesó.

“José Manuel está bien clavado con ella. En varias ocasiones le ha pedido que sean novios, pero ella aún no le da el sí. Hace su luchita para conquistarla. Se mensajean, salen juntos”. Fuente de TVNotas

¿José Manuel Figueroa fue infiel a Marie Claire?

“Ellos se conocieron en abril de 2024 durante la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Fue flechazo a primera vista. Él quedó cautivado con su belleza”.

“Él aún estaba con la conductora Marie Claire, pero me enteré de que ellos ya tenían pleitos dentro de su relación. Estaban muy fuertes los rumores de que él le había sido infiel. Y fue ahí donde comenzó todo. En una fiesta, entre copa y copa, comenzaron los cariñitos y los besos”.

Sobre si en algún momento Marie Claire se enteró, nos comentó: “Por supuesto que supo lo que pasó esa noche. Investigó y se enteró de que José Manuel estuvo de coqueto con Jeni”.

“Hubo fuertes rumores de que ellos habían tronado por una infidelidad, pero ninguno de los 2 quiso hablar del tema. Fue esta situación. Incluso José Manuel y Marie Claire ya ni en redes se siguen. Desde entonces él y Jeni sí lo hacen. Tienen una relación abierta, digamos de amigos cariñosos. Aún no formalizan. Desde que se conocieron hubo una química y una chispa en especial. Esperemos que pronto nos den la noticia de que andan juntos. Hacen una bonita pareja”, concluyó.

¿José Manuel Figueroa y Jeni de la Vega son novios?

Por otro lado, nos encontramos a Jeni de la Vega. Le preguntamos sobre su relación con José Manuel Figueroa. “Lo conozco. Hemos coincidido en varias ocasiones, pero no hay nada. Lo poco que lo he conocido es increíble, caballeroso, un hombre en toda la extensión de la palabra. Sabe cómo tratar a una mujer”.

“Me cae súper bien. De repente nos saludamos. No es que busque una relación con nadie. Ahorita estoy enfocada en mí y en mi carrera. Si me lo encuentro, claro que lo saludo”.

¿Qué vio Jeni de la Vega en José Manuel Figueroa que tiene encantadas a las mujeres?

Sobre qué es lo que tiene José Manuel que enamora a todas las chicas, señaló: “Yo creo que es la forma en que trata a la mujer. Es detallista, caballeroso. A una, como mujer, le gusta que te traten bien, que te abran la puerta. Esos detalles son los que hacen la diferencia. Creo que, por eso, las mujeres se enamoran de él”.

Ha tenido novios de todo tipo, desde Peso Pluma hasta este peso pesado, como es José Manuel, por su tamaño, que en algún momento podría conquistar su corazón.

Al respecto nos dijo: “Justo es eso. Es muy alto, grandote. A lo mejor te puedes llegar a sentir protegida, qué sé yo. No sabría decirte. No es que lo conozca mucho, pero se le ve que es buen hombre. Sabe hacer las cosas. Está donde está y ha estado con quien ha estado”.

Sobre por qué no se dio esa relación en su momento, mencionó: “Yo salía de un compromiso. Después de mis relaciones fallidas, me enfoqué en mí. No busco tener ninguna pareja, pero no estoy cerrada a la posibilidad. Cuando algo se va a dar, se va a dar, sin la necesidad de buscarlo ni forzarlo. Si en el camino va a pasar, va a pasar. Estoy abierta a lo que la vida me ponga y a recibirlo con mucho cariño”.

¿Jeni de la Vega está soltera?

La influencer nos confesó que, por el momento, está soltera y disponible. “Sí, estoy soltera. Obviamente, pretendientes hay, pero enfocada en mi carrera y ya”.

Además, comentó que se siente muy orgullosa de haber participado en un desfile de modas en Cannes. “Estoy muy contenta. Tenía muchos sentimientos encontrados, porque era un logro que no lo vi venir. Me sentí orgullosa por ser mexicana y representar a nuestro país y a la comunidad latina. Hay que abrir otras puertas en otros continentes, con otros pensamientos. Abrir esas brechas es muy importante”, concluyó.