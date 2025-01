Jeni de la Vega revela su experiencia con las cirugías estéticas, ¿Irreconocible? ¡El antes y después! VIDEO

Jeni de la Vega, conocida por su relación pasada con el cantante Peso Pluma y su participación en el programa de Telemundo Los 50, habló recientemente sobre su experiencia con las cirugías estéticas, desmintiendo rumores de obsesión y compartiendo un mensaje de autocuidado y aceptación personal.

En 2023, Jeni de la Vega y Peso Pluma protagonizaron un intenso romance que, aunque no prosperó, dejó huella en sus carreras. La relación incluso llevó a Jeni a participar en el video musical La bebé, aunque posteriormente el cantante eliminó las escenas en las que ella aparecía tras su ruptura.

Hoy, Jeni se ha enfocado completamente en su carrera artística y ha ganado popularidad como participante en Los 50, donde ha demostrado su carisma y talento. Sin embargo, su vida personal sigue siendo tema de conversación, especialmente cuando se trata de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

“No es una varita mágica": Jeni de la Vega defiende el equilibrio entre cirugía y ejercicio

En una reciente entrevista, Jeni abordó los rumores sobre una supuesta obsesión con las cirugías plásticas. La modelo y actriz fue clara y honesta sobre el tema:“Yo nunca lo he negado, yo me he hecho mis operaciones, mis arreglitos. La última vez que pisé un quirófano fue hace como tres años, cuando me hice mi última lipoescultura. Pero también estoy enfocada en el ejercicio; creo que es importante. No todo es cirugía”, expresó.

Además, Jeni alentó a las personas a someterse a procedimientos estéticos solo si los hace sentir mejor, pero enfatizó la importancia de acompañarlos con hábitos saludables:

“Sí, opérense, háganse lo que les haga sentir mejor, pero precisamente también hay que acompañarlo de ejercicio y buena alimentación. No es una varita mágica el médico”, afirmó.

Un procedimiento peligroso que casi le cuesta la nariz

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Jeni reveló un percance que vivió tras someterse a un procedimiento estético en su nariz. Según la modelo, acudió a un médico conocido como “el doctor de las estrellas” para que le inyectara ácido hialurónico, pero el material aplicado resultó ser polímero, una sustancia peligrosa.

“Justamente tuve un percance con él. A mí me inyectó algo en la nariz que no era ácido hialurónico, era polímero. Tuve que operarme para que me quitaran lo que me inyectó. Gracias a Dios fue una cosa de nada, porque nunca me había tocado mi nariz antes. Fue un error porque era promocional y yo fui con una RP que lo traía a él”, explicó.

El incidente ocurrió hace varios años, pero marcó profundamente a Jeni, quien asegura que enfrentó este proceso sola y decidió alejarse completamente del médico en cuestión. A pesar de haberse realizado varios procedimientos, como liposucción y aumento de busto, Jeni asegura que no tiene intención de someterse a más cirugías.

“Ya me hice lipo, me hice chichis, y tuve que sacar eso de la nariz… no quiero entrar a ningún quirófano, no pienso hacerme nada más. Bueno, ahorita tengo que cambiarme los implantes porque ya tengo 10 años con ellos, pero no quiero hacerme nada en mi cara”, declaró.

Con estas declaraciones, Jeni de la Vega demuestra una postura equilibrada hacia las cirugías estéticas, defendiendo la importancia de sentirse bien consigo misma, pero también priorizando la salud y los hábitos positivos.

