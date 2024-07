Jeni de la Vega y Yuliett Torres pasaron de amigas a rivales: ¿le “quitó” a Eleazar Gómez?

En TVNotas, hablamos con Jeni de la Vega (30 años) y le preguntamos sobre Yuliett Torres, la nueva conquista de Eleazar Gómez (38). En abril te mostramos imágenes inéditas en las que ambos asistieron a un evento privado en el que se encontraron los tres involucrados. Cabe señalar que la nueva parejita se mostró muy afectuosa afuera del lugar.

“No sé qué decir con respecto a la relación de Eleazar y Yuliett. Ella no es mi amiga. Nunca lo fuimos. Solo es una conocida. Lo que puedo decir es que hay que tener cuidado con quién metemos a nuestro círculo más privado”.

“Yuliett y yo tuvimos una amistad, pero jamás la vi como íntima. No sé si rompió ese código de amigas inexistente. No es mi gran amiga. Me es indiferente y por supuesto que no me dan celos”. Jeni de la Vega

“Siempre he sido muy segura de mí. Él y yo ya no somos nada. No me interesa saber con quién sale. Yo no exijo luto después de una relación. Cuando corto con alguien termino todo tipo de comunicación. Si decidió conocer a otra persona al día uno que terminamos habla mucho de él. Yo sí me di el tiempo de sanar”.

La conductora confirmó que se dio cuenta de que no quería llegar al altar con él. “Al principio fue difícil estar sola porque ya me había acostumbrado a sentir su presencia. Mi corazón ya sanó y ahora vivo una etapa en la que me siento muy plena. En estos momentos estoy soltera y no busco nada con nadie”.

¿Jeni de la Vega se arrepiente de haberse separado de Eleazar Gómez?

“Hace poco me encontré a Eleazar en el cumpleaños de mi mánager Jesús Galeana y fue muy incómodo. Me dio gusto verlo bien. No me arrepiento de haberme separado de él. ¡Fue la mejor decisión! Entendí que casarme era un paso muy precipitado”.

“Para serles muy sincera, no me enamoré de él. Esa es una palabra muy importante que no se la puedo decir a alguien que conocí en unos meses. Decir ‘te amo’ implica muchas cosas. Le tengo cariño y respeto, solo eso. El anillo no se lo regresé. Lo tengo guardado en mi casa (ríe). No pienso empeñarlo. Tampoco venderlo. No me hace falta. Es un buen recuerdo”.

“Ya no habrá una segunda oportunidad con Eleazar. Esa puerta ya está cerrada. En su momento disfruté todo lo que vivimos, pero hasta ahí. Chancla que tiro, no la vuelvo a recoger (ríe)”, concluyó.

Yuliett Torres afirma que no le quitó el novio a Jeni de la Vega

Entrevistamos a la modelo Yuliett Torres (35 años), a quien cachamos besándose con Eleazar Gómez (38) en un evento privado en la CDMX y le preguntamos sobre su romance con el actor.

“Tengo muchos años soltera y ya me acostumbré a estar así. Sin embargo, no estoy negada a abrirle las puertas al amor. Eleazar es un hombre caballeroso y poco a poco lo he ido conociendo. Es una persona muy linda”. Yuliett Torres

“Por su pasado, hay personas que me mandan mensajes diciéndome: ‘Cuídate porque te puede hacer equis cosa’, ‘Mejor vete de ahí porque te hará esto’. Gracias por las advertencias. Todos tenemos antecedentes y existen las segundas oportunidades. Cualquiera de nosotros tiene el derecho a cambiar”.

“Lo que él haya hecho antes, es cosa del pasado. Soy mamá soltera. Estuve casada y ya no soy una chavita. En cualquier momento que detecte alguna señal de maltrato, le diré: ‘Bye’”.

“Él es un chico muy guapo, pero no es nada mi tipo (ríe). Siempre me han gustado los hombres altos, fornidos y con más edad. Aunque hicimos clic y nos dejamos llevar”.

Yuliett Torres asegura que no es mala amiga

“La gente me ha atacado con el tema de Jeni. No me considero mala persona y mucho menos mala amiga. Cuando Eleazar y yo comenzamos a conocernos, ellos dos ya no tenían relación de nada. Eso no me hace la peor. Ambos hicieron público que habían terminado. ¿Por qué tendríamos que dar explicaciones o pedir permiso?”

“Soy una mujer que respeta el tema de las amigas. Él y ella ya no son nada. No me interesa hablar con Jeni. No éramos las grandes amigas. En su momento intenté hablar con ella y no quiso. Si a Jeni no le importa platicar conmigo, a mí menos. Cualquier cosa que quiera decirme, tiene mi teléfono”.

“No sé qué vaya a pasar con Eleazar. Me estoy dando la oportunidad de conocerlo. Es una persona madura. Es divertido y medio niño. Todo eso me ha cautivado. Sabe que tengo una hija y yo no busco que nos mantenga. No soy de esa forma. Ellos no han convivido porque es muy pronto”, concluyó.

¿Quién es Yuliett Torres?

Yuliett Torres es inversionista, modelo, influencer y entrenadora física.

Firmó con algunas marcas de nutrición.

Ha sido modelo en videos musicales del género regional.

Como actriz, ha hecho 2 películas de comedia.

Cuenta con 10M de seguidores en Instagram, 56 mil en YouTube, 895 mil en X y 2M en TikTok.

