Jeni de la Vega aseguró que fue un error enamorarse de Peso Pluma

Luego de que en nuestra edición 1371, te compartimos que una fuente cercana a Eleazar Gómez, nos reveló que el actor estaba saliendo con la influencer, Jeni de la Vega, con quien ha mantenido una relación muy cercana y hace poco subieron una historia a sus redes sociales en las que se veían muy juntos y disfrutando de la fiesta.

Hace unos momentos captamos a Jeni, llegando de al aeropuerto, después de haber viajado a Dubái, París y El Caribe, sin embargo, al preguntarle sobre su relación con Eleazar, esto fue lo que respondió:

“A Eleazar lo conocí aproximadamente hace un año por parte de un amigo que tenemos en común y hasta ahorita me ha tratado muy bien y es muy caballeroso”, dijo.

Jeni de la Vega habló con la prensa a su llegada al aeropuerto / Luis Marín

Además, mencionó el motivo por el cual decidió ponerle fin a su relación con Peso Pluma, ya que su error fue enamorarse y olvidarse de ella

“Él es un hombre muy caballeroso, siempre estuvo muy al pendiente de mí, aunque él estuviera trabajando y ocupado, estaba muy al pendiente de que no me faltara y la verdad es que yo me estaba desenfocando mucho, cuando me enamoro me entrego demasiado y yo ya me estaba clavando, y preferí decirle adiós”, mencionó.

Finalmente la prensa le preguntó si le gustaba algún famoso: “Aarón Díaz, se me hace un hombre muy guapo de toda la vida, soy su fan porque desde chiquita veía sus novelas y me gustaría que me pusieran de pareja de él”, concluyó.