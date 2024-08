Tefi Valenzuela revela por qué le advirtió a Briggitte que se cuidara de Mariana Echeverría en LCDLFM

Las actitudes de Mariana Echeverría en La casa de los famosos México causaron gran polémica tanto dentro como fuera del reality show. A pesar de haber sido la cuarta eliminada, parece que aún hay personas que han tenido malas experiencias con la conductora.

Durante su participación en el programa, la conductora de Me caigo de risa hizo comentarios y tuvo tratos inapropiados hacia Briggitte Bozzo y Arath de la Torre, e incluso reveló que alguna conductora de Hoy no soportaba a este último. Estas actitudes mostraron una personalidad que no fue del agrado de muchos internautas.

Aunque la famosa ya pidió disculpas por lo que dijo dentro del reality show, especialmente cuando visitó el pasado martes 20 de agosto el programa Hoy.

“La regué y aquí estoy. Me dan ganas de llorar, pero no me voy a victimizar. Vengo a aprender y a decir que la regué. Por eso estoy aquí, dando la cara”.

La conductora también añadió: “Ofrecí disculpas y lo hago de corazón. No me gustaría dar ese ejemplo como mamá, y trataré de enviar el mejor mensaje a la gente”.

Tefi Valenzuela habla sobre su mala experiencia con Mariana Echeverría

Tefi Valenzuela ha revelado que tuvo una mala experiencia con Mariana Echeverría durante su participación en el reality show ‘Hotel VIP’, donde Echeverría era la conductora. En un “story time” compartido en sus redes sociales, Tefi comentó que la imparcialidad de la conductora dejó mucho que desear, ya que se notaba claramente cuando alguien no le caía bien.

“Le encantaba atacar. No voy a decir que solo a mí, porque no me estaría inventando esto. Atacaba a todos”, afirmó Valenzuela, haciendo énfasis en que no fue la única persona en recibir este trato.

Además, relató que, incluso fuera de cámaras, Echeverría mostró una actitud poco profesional: “Incluso cuando se apagaron las cámaras, una amiga mía le había escrito con mucha educación que no podía ir, y la otra vino a burlarse y a hablar mal en el programa”.

Preocupada por el bienestar de su amiga Briggitte Bozzo, Tefi decidió advertirle sobre el comportamiento de Echeverría.

“Le dije, mana cuidado con ella, porque puede percibir la energía y la vibración que emite”, comentó, subrayando su percepción negativa sobre la conductora. Tefi concluyó que el comportamiento de Echeverría, tanto hacia su amiga como hacia otros participantes del programa fue inaceptable.

Tefi Valenzuela “Creo que todo lo que le ha hecho hasta ahora es inaceptable. Las maneras en que se ha dirigido a ella y a otras personas en la casa no me parecen correctas”.

