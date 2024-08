LCDLFM: Novio de Ricardo Peralta ingresa al reality show ¿Quedó nominado automáticamente?

La noche del martes 20 de agosto, durante la gala de La casa de los famosos México, ‘la Jefa’ reveló a los habitantes que participarían en una dinámica llamada “congelados”.

Al escuchar una alarma, todos los participantes debían quedarse completamente quietos, y cualquier mínimo movimiento podría hacerlos acreedores a una nominación.

“Si bien hoy no es gala de nominaciones, esta noche todos, inclusive tú, Karime, que eres la líder, pueden quedar nominados. Ustedes se preguntarán cómo. Bueno, pues es muy simple. Hoy llevaremos a cabo una de mis dinámicas favoritas: el ‘freeze’ (congelados). Todos lo recuerdan, ¿verdad?”, explicó ‘la Jefa’.

La dinámica consistía en que, al sonar la alarma, los habitantes debían congelarse en el lugar donde se encontraran.

“Es fácil: cuando suene esta alarma, ustedes quedarán congelados. Cuando suene nuevamente, podrán descongelarse y seguir moviéndose, pero cuando vuelva a sonar, se congelarán otra vez. Mucha atención, porque el habitante que se mueva, emita un sonido, una risa, o haga cualquier movimiento en falso, quedará automáticamente nominado”, advirtió ‘la Jefa’.

¿Quién se llevó la tercera moneda de plata?

En esta velada, Diego de Erice y Odalys Ramírez informaron a los habitantes de la casa que uno de ellos podría ganar la moneda de plata, la cual ofrece un beneficio especial para quien la obtenga.

Los elegidos para participar en esta dinámica fueron Arath de la Torre, Karime, Gomita, Agustín Fernández, Adrián Marcelo, Sabine, Ricardo Peralta y Brigitte Bozzo. Cada uno lanzó una ficha en un tablero, y quien obtuviera la puntuación más alta se llevaría la moneda de plata.

Tras un juego intenso, el gran ganador de la moneda fue Arath de la Torre, quien recibió la oportunidad, por primera vez, de obtener información del público.

“La moneda de plata que acabas de ganar te da el siguiente beneficio inédito. Aquí tengo el tarjetón con cinco preguntas, cuya respuesta es un ‘sí' o ‘no'… y a través de esas preguntas, te pondrás en contacto con el público, ya que será el público quien te dé la respuesta”, explicó Odalys.

Arath eligió que el público respondiera a la pregunta: "¿Alguien en la casa me está utilizando?”. Odalys y Diego le aclararon a Arath que no podía compartir la respuesta con sus compañeros.

Al regresar a la sala, en la pantalla gigante apareció una encuesta que mostraba las respuestas del público: un 27% votó “sí" y más del 70% votó “no”, dejándole claro a Arath que nadie lo estaba utilizando.

Novio de Ricardo Peralta entra a ‘La casa de los famosos México’

Durante la dinámica de “congelados” en la cual, Ricardo Peralta y lo demás habitantes no podían moverse, Carlos, el novio del influencer, ingresó por primera vez a la casa para celebrar una ocasión especial: su décimo aniversario de noviazgo.

Charly Portocarrero sorprendió al influencer al entrar con un ramo de rosas, abrazándolo y dedicándole unas emotivas palabras.

“El domingo cumplimos 10 años y te quiero decir que te amo mucho, que eres la mejor persona del mundo. Todo está bien. Quiero decirte que te amo mucho, eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida y que recuerdes quién eres, recuerda lo que te dijeron, no le des ese alimento a la casa, eres divertido y alegre, eres muy amado”, expresó con cariño Charly, recordándole además su propósito dentro del reality show.

Portocarrero también le entregó un anillo con huellitas de gatito, simbolizando su amor y apoyo. “Eres una persona que resuelve conflictos y escucha lo que te dijo Arath, lo que está aquí es para tus compañeros. Mucho gusto a todos y qué padre”, añadió, antes de despedirse.

Al ver a su pareja entrar, Ricardo Peralta no pudo evitar romper en llanto, emocionado por el inesperado reencuentro en un momento tan significativo. Cabe señalar que, como estaban jugando “congelados” el creador de contenido no pudo moverse para abrazar a su novio. Al lograr aguantar las ganas de cambiar de posición al ver a su amano, evitó ser nominado. Charly en todo lo tranquilizó y le pedía no se moviera.

