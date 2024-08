Joanna Vega-Biestro arremete contra Mariana Echeverría tras su arrepentimiento por comentarios en LCDLFM

El pasado domingo, se dio a conocer a la cuarta eliminada de “La casa de los famosos México”, quien resultó ser Mariana Echeverría, una de las habitantes más polémicas dentro del reality show.

Durante su paso por el programa, la conductora de “Me caigo de risa” hizo comentarios y tuvo tratos inapropiados contra Briggitte Bozzo y Arath de la Torre y hasta reveló que alguna conductora de ‘Hoy’ no soportaba a este último. Estas actitudes revelaron una personalidad que no fue del agrado de muchos internautas.

La mañana de este martes 20 de agosto, Mariana Echeverría, entre lágrimas, pidió perdón a las conductoras del matutino “Hoy":

Mariana Echeverría

“La regué y aquí estoy. Me dan ganas de llorar, pero no me voy a victimizar. Vengo a aprender y a decir que la regué. Por eso estoy aquí, dando la cara.”