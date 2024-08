Defienden a Mariana Echeverría tras enfrentamiento en ‘Hoy': “Pidió disculpas. No cualquiera lo hace”

Mariana Echeverría vivió uno de los momentos más tensos en vivo. En la más reciente transmisión del matutino ‘Hoy’. La cuarta eliminada de ‘La casa de los famosos México’, fue recibida, pero no de la manera que ella hubiera esperado. ¡Se le fueron encima!

A raíz que la esposa de Óscar Jiménez, exportero del Club América, habló pestes de los conductores de ‘Hoy’ y señaló que una de las ‘Andreas’ que forman parte del programa no sostenía una buena relación con Arath De la Torre, ella pidió disculpas en sus redes sociales y apuntó que también las ofrecería en el matutino.

Sin embargo, en este martes de TVNotas te contamos lo que nos dijo Andrea Rodríguez respecto a estas contundentes declaraciones. ¿La perdonará?

Mariana Echeverría habla de La casa de los famosos México / Instagram: @marianaecheve / @lacasadelosfamososmx

Conductoras de ‘Hoy’ confrontaron a Mariana Echeverría y salieron chispas

Este martes, Mariana Echeverría finalmente asistió al programa ‘Hoy’, donde fue confrontada por Galilea Montijo, Andrea Escalona y Tania Rincón. Las conductoras no ocultaron su molestia ante los comentarios de Mariana. “En esta casa te hemos abrazado, te hemos arropado, nos generó una decepción”, expresó una de las conductoras principales.

Mariana, por su parte, reconoció su error: “En ese video, cuando estoy hablando de eso, di por hecho cosas que no tenían fundamento... Ofrezco una disculpa por decir cosas sin considerar si eran verídicas”.

Mariana Echeverría / YouTube: Hoy

Sin embargo, Andrea Escalona no escondió su enojo y apuntó que le tiene mucho cariño a Arath. Incluso, él ha estado en los momentos más difíciles de su vida, tal como el fallecimiento de su mamá, Magda Rodríguez.

Aunque Mariana Echeverría reiteró sus disculpas por todo lo que dijo en ‘La casa’. En redes sociales, algunos reaccionaron a esta fuerte transmisión y muchos empatizaron con Mariana.

Mariana Echeverría / Instagram @marianaecheve

Internautas defienden a Mariana Echeverría por controversial encuentro en ‘Hoy’

Pese a que en redes sociales, cibernautas lanzaron malos comentarios hacia Mariana, hubo quienes expresaron que no les gustó cómo se llevó a cabo este confrontamiento por parte de las conductoras de ‘Hoy’ hacia Mariana y pidieron que se tomara en cuenta que Echeverría tuvo el valor de aceptar su responsabilidad y pedir disculpas.

Mariana Echeverría

“Hay que reconocer algo de Mariana Echeverría, sabe que salió muy mal de #LaCasaDeLosFamososMx y que en el #ProgramaHoy le iban a decir sus verdades. Fue al programa y de frente a la producción y del público pidió disculpas, no cualquiera lo hace. Si le creíste o no, no importa, no cualquiera se para enfrente de alguien y afronta la realidad de sus palabras”, se lee en algunas cuentas de ‘X’.

Hay que reconocer algo de Mariana Echeverría, sabe que salió muy mal de #LaCasaDeLosFamososMx y que en el #ProgramaHoy le iban a decir sus verdades.

Fue al programa y de frente a la producción y del público pidió disculpas, no cualquiera lo hace.

Si le creíste o no, no importa,… pic.twitter.com/UQ8LvZGTGK — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 20, 2024

Sin embargo, los comentarios divididos continúan en las redes y hay muchos quienes siguen celebrando que Mariana Echeverría fue la más reciente eliminada del reality.