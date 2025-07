Alexis Ayala fue acusado de seducir a sus fans para pedirles dinero; esto dijo el actor al respecto

Hace unas horas, se confirmó la participación de Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México 2025’. Para muchos, esto no fue una sorpresa, pues diversos influencer y programas de espectáculos en YouTube ya habían filtrado esta información.

Incluso, en entrevista para TVNotas, Alexis Ayala dejó ver que ya estaba en negociaciones para entrar al reality. En ese entonces, señaló que aún no había nada seguro.

Alexis Ayala “Hay cosas que no dependen de mí. No sé qué vaya a pasar. Te lo digo honestamente. Todavía falta un tiempo. Hay mánagers, cuestiones que se tienen que terminar de arreglar. Es la primera vez que estoy abierto a participar en un reality”.

Ahora que ya es un hecho que estará en el afamado concurso, muchos de sus viejos escándalos han empezado a resurgir. Uno de ellos fue cuando se le señaló de aprovecharse de sus fans para obtener dinero.

Te podría interesar: ¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio serán papás? Esto dijo el confirmado de ‘La casa de los famosos México’ 2025

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Quién es Alexis Ayala, cuarto habitante confirmado de ‘La casa de los famosos 2025’?

David Alexis Ayala Padró, más conocido solo como Alexis Ayala

Alexis ha forjado una sólida carrera en México.

Su debut como actor fue a la edad de 22 años, en la telenovela ‘Mi pequeña Soledad’.

Algunos de sus trabajos más destacados son: ‘Amarte es mi pecado’, ‘Si nos dejan’, ‘Lo que la vida me robó’, ‘Tres mujeres’ y ‘Barrera de amor’, entre otros.

También ha trabajado en cine y teatro. De igual forma, formó parte del espectáculo ‘Solo para mujeres’.

En 2018, sufrió un infarto debido a una malformación cardíaca congénita. Logró recuperarse.

Es padre de dos hijos y actualmente está casado con la también actriz, Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor.

No te pierdas: Alexis Ayala vivió un secuestro exprés y sufrió abuso, él rompe el silencio

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Alexis Ayala quiso estafar a sus fans?

En 2021, el hoy extinto programa ‘Chisme no like’ mostró unas conversaciones que, presuntamente, Alexis Ayala había mantenido con algunas de sus fans en redes sociales. En dichas pláticas, se deja ver como, supuestamente, el actor se gana la confianza de sus seguidoras para después pedirles dinero.

“Seguí mirando tus fotos y eres una mujer tan bonita, querida. Quiero pasar mi vida contigo como marido y mujer. Cariño, prometes enviarme las tarjetas de Steam te dije que las necesito con mucha fuerza”, se lee en uno de los mensajes atribuidos al famoso.

En respuesta a esto, Alexis aseguró que le habían hackeado sus cuentas, resaltando que jamás le pediría dinero a sus fanáticos.

“No soy yo, yo no pediría dinero nunca a nadie, para eso trabajo y trabajo mucho, gracias a Dios. Ya les habían escrito a dos personas, a una de peinados de mi novela, y a otra de maquillaje haciéndose pasar por mí, pero a ellas no les pidieron dinero, les estaban coqueteando”. Alexis Ayala

Y añadió: “No soy al primero con el que usan el nombre para eso ni nada, que mal de esa gente, ojalá que den con esas gentes que hacen eso, porque qué necesidad de robarle así. Ya me habían pasado fans mensajes directos que se estaban haciendo pasar por mí, pero yo no le pelo a esas cosas porque yo no soy así”.

Afortunadamente, este asunto no pasó a mayores y la aclaración de Ayala fue más que suficiente para que las acusaciones cesaran.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Cómo será la participación de Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos 2025’? Esto dijo

Tras confirmarse su participación en ‘La casa de los famosos México 2025’, Alexis Ayala, en entrevista con Ricardo Margaleff, se dijo dispuesto a todo para sorprender al público, incluyendo “encuerarse” frente a las cámaras.

“Ya vi a este chavo, Mercury, y tiene sus cosas para un ‘Solo para mujeres’ y se ve que le gusta el ejercicio. Facundo también me funciona. Si me tengo que encuerar, me encuero”, puntualizó.

Las declaraciones de Ayala han hecho que los fans del programa tengan muchas expectativas sobre su participación. Además del actor, los confirmados para el reality son:



Facundo

Olivia Collins

Aarón Mercury.

Mira: ¿Sandra Itzel fuera de La casa de los famosos México 2025 por culpa de Adrián Di Monte?