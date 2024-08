Shanik Berman enfrenta a Mariana Echeverría por cruel broma de su hijo fallecido: “Tú estabas ahí" VIDEO

Mariana Echeverría lleva tan solo dos días de haber sido eliminada de ‘La casa de los famosos México’ y todavía es atacada por televidentes y cibernautas en redes sociales por las controversias que protagonizó en el reality. Eso no es todo, también ha sido encarada por sus polémicas declaraciones en ‘La casa’ por algunos exhabitantes de la competencia.

Recordemos que en las galas de cada noche los famosos que han sido eliminados del concurso son invitados al programa para opinar lo sucedido en el día. En esta ocasión, la exintegrante de ‘Me caigo de risa’ vivió su primera transmisión como exhabitante y, en el panel del foro, se reencontró con Luis ‘Potro’ Caballero y Shanik Berman.

Mariana Eehverría se mostró feliz de encontrarse con quienes fueron sus compañeros del team ‘Tierra’. Sin embargo, todo se tornó tenso cuando Shanik se lanzó en su contra.

Shanik Berman enfrenta a Mariana Echeverría por fuerte broma de su hijo fallecido

Shanik no se quedó callada y al ver a Mariana, rápidamente, la enfrentó. ¡La encaró por la fuerte broma a su hijo fallecido!

Recordemos que Adrián Marcelo dio mucho de qué hablar por un cruel comentario que hizo sobre el hijo fallecido de Shanik Berman.

“Le hice un pe… Le dije: ‘Aquí planto mi línea y a mí ya no me vuelvas a preguntar’. Ya cuando nos quedamos solos, me dijo: ‘Te juro por mi hijo que está muerto que no te voy a nominar’. Yo también le hice un pacto, pero lo chido es que no tengo un hijo muerto”. Adrián Marcelo

Por su parte, la mayoría de los integrantes de ‘El sindicato’ comenzó a reír. Entre ellos estaba Mariana, quien tampoco reaccionó negativamente a este cruel comentario.

Por esta razón, en la transmisión en vivo con Pablo Chagra, Mariana y Shanik, la colaboradora de TVNotas no dudó en recordar lo que Adrián dijo de su hijo y cómo reaccionaron todos entre risas.

Al escuchar sus palabras, el semblante de Echeverría se tornó serio. Sin embargo, no dudó justificarse de lo sucedido.

¿Qué le dijo Mariana Echeverría a Shanik Berman sobre la cruel broma de Adrián Marcelo?

Sin tapujos, Mariana se defendió y comentó:

“Sí señora. Pero que no te debe de afectar de una persona así. Tú sabes lo que tienes, lo que vales y de quién agarrar las opiniones y de quien tomar algo bueno”. Mariana Echeverría

A lo que Shanik contestó, con intención de reclamo: “Tú estabas ahí”.

Y Echeverría agregó: “A lo mejor (estaba ahí), es que no comparto su punto de vista y creo que me fui, o no sé si me quedé, pero había muchas cosas que no compartía de él. Era de mi cuarto y no lo escogí, me tocó esa situación y fui leal y me aguanté allí”.

Finalmente, Pablo Chagra cambió el tema y cuestionó a la exintegrante de ‘Me caigo de risa’ sobre si creyó que Adrián era un “líder” y ella remarcó que no, dado que no compartió algunas posturas que él tenía en el juego.

Así fue el momento: