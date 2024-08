¿Ricardo Peralta renunció a ‘La casa de los famosos México’?

El nombre de Ricardo Peralta se volvió tendencia en las redes sociales luego de su fuerte enfrentamiento con Arath de la Torre en la última gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ en su segunda edición.

Las cosas se salieron de control después de que el influencer hizo fuertes señalamientos en contra del conductor de ‘Hoy’. Aseguró que dañó a la comunidad LGBTIQ+ por sus supuestos comentarios homofóbicos.

Arath de la Torre no se quedó callado y puntualizó que jamás ha sido irrespetuoso con nadie. Incluso, se autodenominó un “caballero” que respeta a la comunidad, dado que a una persona cercana a su familia le gustan los hombres.

Desde ese momento, Ricardo ha generado total descontento en redes sociales. Perdió seguidores y hasta le tumbaron su cuenta de Instagram. Eso no es todo, su agencia se deslindó y reprobó sus declaraciones en ‘La casa’ y su diseñador se arrepintió de haberle enviado ropa por estos desafortunados eventos.

Ricardo Peralta llora / Captura de pantalla Canal 5

¿Ricardo Peralta abandonó a ‘La casa de los famosos México’?

Ahora, el creador de contenido, sostuvo una fuerte conversación con Gomita y, entre lágrimas, apuntó que Arath no entendió lo que intentó decirle en el posicionamiento. Por esta razón, estaría dispuesto a abandonar la competencia.

Luego de enterarse de que la cuarta eliminada del reality fue Mariana Echeverría, Ricardo habló con Gomita y lanzó una contundente advertencia sobre su estancia en ‘La casa’.

¡Quiere pedir su salida del reality! En plena charla con Aracely, Ricardo aseguró que no le importaría pagar la cuantiosa multa por no cumplir con las reglas de su contrato y abandonar el concurso, pues ya no está dispuesto a solapar lo que sucede.

“Cóbrenme lo que me tengan que cobrar. Me voy”. Ricardo Peralta

Tras estas declaraciones, Gomita lo consoló y le aconsejó que sacara todo el sentimiento, no importa si era con lágrimas. Sin embargo, Ricardo Peralta no volvió a hablar con respecto a sus ganas de salir de la competencia, parece ser que fueron los ánimos del momento.

No obstante, las críticas en redes, así como las repercusiones por despotricar contra Arath de la Torre, siguen sin cesar.

