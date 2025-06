Famosa actriz, de pleito con el mejor amigo de Ricardo Peralta, César Doroteo ¡Se mandan fuertes mensajes!

Julieta Grajales y César Doroteo, “Teo” tuvieron problemas en el reality La isla y los roces entre ellos continúan a pesar de que el programa terminó desde hace tiempo.

La actriz nos confesó que recientemente decidió no asistir a La resolana, programa al que fue invitada, cuando supo que compartiría foro con César Doroteo, el mejor amigo de Ricardo Peralta, quienes son conocidos como ‘Pepe y Teo’ en redes sociales.

Tras tener varios roces en su temporada de La isla, Julieta prefirió no tenerlo cerca: “Me invitaron. Iba a ir gustosamente, pero me dijeron que iba a ir Doroteo y yo soy una persona que trato de no meterme, inclusive en La isla jamás hablé. Como me lo tomé muy personal y no me gusta este tipo de chismes que sé que pueden afectar la psique de alguien, por eso fui muy respetuosa”.

“Estos personajes se juntaron inclusive después del reality para hablar de mí y se me hizo irrespetuoso, una bajeza que siguieran hablando”, explicó.

“Tuve que hablar con la producción: ‘¿Cómo crees que voy a aceptar ir a un programa en el que yo lo que quiero es divertirme, pasármela bien, estar cómoda?’ No voy a entrar en estas cosas de hacer un show como el caso de Doroteo que se dedica a ese tipo de programas y yo no. Es muy respetable. Yo no digo que esté bien ni mal, simplemente que prefiero mantener mi línea”.

Julieta Grajales

Julieta Grajales se peleó con César Doroteo, Teo

Julieta le manda contundente mensaje a Teo: “Ojalá que se le vaya toda esta mala energía que tiene hacia a mí porque yo ni lo fumo”

El pleito entre ellos continúa ya que Julieta participó en Survivor México donde tuvo polémicas con algunos integrantes y al respecto, Doroteo no se quedó callado en redes sociales: “Saliendo de Survivor, de pronto te etiquetan en cosas para que te enteres. Ahí me di cuenta que él había puesto una cosa en TikTok hablando mal de mí de que qué bueno que se daban cuenta que yo sí era una problemática y no sé qué, entonces dije: ‘Este señor ya ni siquiera está en este reality y sigue mencionándome, no entiendo la necesidad de querer seguir (criticando)’”, señaló.

Y aunque Julieta indicó que trató de resolver sus diferencias con el influencer, esto no pudo ser posible: “Si supiera que es una persona que está abierta y que no está hablando de mí, yo con gusto llegaría y lo saludaría, inclusive en La isla me acerqué a él con respeto y me hizo una cara como de ‘ash, esta’. Si algo tengo es que reconozco cuando tengo mis errores, pero también cuando alguien me hace un desplante. ‘Ya di el primer paso ¿y no quisiste?, pues tampoco soy tonta’. Yo estoy abierta, no le deseo mal y ojalá que se le vaya toda esta mala energía que tiene hacia a mí porque yo ni lo fumo”.

Julieta Grajales

“No tengo la fortuna de conocer a Pepe (Ricardo Peralta) lamento mucho lo que pasó (en LCDLFMX) pero creo que al final todos vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos. Creo mucho en la filosofía del karma y dharma y por esa misma razón no me puedo hacer tonta, intento ser muy alineada y congruente con lo que pienso, claro que podría contestar y decir mil cosas, sin embargo elijo no hacerlo porque sé que todos venimos a esta vida a aprender y yo creo que ellos están aprendiendo de alguna manera porque el público es el que se encarga, a ellos no les podemos mentir y se dan cuenta”, indicó.

Por el momento, Julieta se concentra en trabajar internamente, consciente de que no es perfecta y nos cuenta: “Soy muy selectiva en mis relaciones, para mí es muy importante el respeto, ciertos valores, atributos que tiene la gente de ser luminosos. No me refiero a que yo sea la persona más luminosa del mundo porque todos me conocen, saben qué tan frontal soy y siempre me muestro para bien y para mal como soy. He alzado la voz en muchos momentos de mi vida cuando algo no me parece y creo que es importante decirlo al mundo y hay otras veces que yo sé que hay batallas en las que hay que decir ‘bye’ (adiós). Trato de seguir trabajándome y de seguir siendo mi mejor versión y de no estar acarreando problemas y mucho menos en mi vida real”.

Sobre su futuro en televisión, echó por tierra la posibilidad de regresar a la serie Lotería del crimen, pero no descartó volver a un reality, aunque con condiciones distintas: “Me gustaría a lo mejor hacer otro tipo de reality de deportes, pero empezar desde cero, con gente que no tenga dos o tres temporadas, que sea equitativo, eso sería más interesante para mí. Ahorita lo que quiero es enfocarme más en la actuación, me están proponiendo una obra de teatro y terminar mi carrera de psicología; ya en agosto espero graduarme porque ha sido larguísima esta carrera que empecé en pandemia y la he tenido que parar por trabajo y luego retomarla online”, finalizó.

Elenco La resolana 29 de junio César Doroteo

¿Qué dijo César Doroteo sobre Julieta Grajales en La resolana?

Doroteo sí aceptó ir al programa conducido por ‘el Capi’ y en una sección inclusiva en redes sociales, le pidieron que diera un mensaje a Julieta y él aprovechó el momento diciendo: “No vine a hablar de ti. Me piden que hable de ti. Hace poquito me comentó en TikTok y me quedé con ganas de contestarle. Me puso una cosa como de: ‘Da gracias que por mí cobraste las 12 semanas del reality’. Princesa, te recuerdo que una de las personas más inteligentes de ese reality fui yo, tanto así que me quedé las 12 semanas sin ser nominado más que una vez, entonces no te agradezco, fui yo quien labró su propio camino en el reality”.

Durante ‘La isla’, Doroteo arremetía contra Julieta y ella no se quedaba callada. Uno de los momentos más polémicos y recordados fue cuando la actriz atacó a Teo diciendo que no estaban en su “show de chismes”. Finalmente el creador de contenido eliminó a la actriz del reality como “venganza” a su rivalidad.

