Nashla Aguilar, criticada en redes por “hacer menos” a una famosa influencer en ‘La resolana’

El pasado 12 de enero, Lupita Villalobos y Kass Quezada, reconocidas influencers por el pódcast ‘Las alucines’, se volvieron tendencia en las redes por su participación en ‘La resolana’, programa conducido por ‘el Capi’ Pérez.

Tal emisión fue considerada un éxito por televidentes y usuarios en redes sociales. Sin embargo, hubo una incómoda situación que causó total revuelo. Aunque ambas dijeron que la pasaron muy bien con las dinámicas del programa de TV Azteca, en una plática con Nashla Aguilar, actriz de telenovelas, todo se tornó tenso. ¿Qué pasó?

Cabe señalar que en esta emisión no solo ‘La alucines’ fueron invitadas a ‘La resolana’, también formó parte de esta emisión la también conductora, Kristal Silva, así como la integrante de la telenovela de ‘Atrévete a soñar’.

Critican a Nashla por interrumpir a Lupita Villalobos / IG: @nashla22 / @lupitavillalobossbeltran

¿Qué pasó entre Nashla Aguilar y Lupita Villalobos?

Todo sucedió en medio de una plática sobre la infidelidad. Lupita Villalobos aprovechó el tema y habló acerca de la traición que vivió por parte de su exesposo hace unos meses. La influencer ha platicado esta situación en su pódcast, así como en algunos programas de YouTube. Sin embargo, sería la primera vez que lo contó en televisión nacional.

Por esta razón, la creadora de contenido comentó a los presentes en ‘La resolana’ cómo descubrió que su expareja le fue infiel. ¡Todos escucharon con atención! No obstante, Nashla interrumpió el relato de la joven.

Aseguró que su forma de descubrir que los ex de sus amigas fue mucho mejor estrategia que la de Lupita.

“No es que te quiera hacer la competencia, pero, hermana, tenías muchas cosas claras, muchas pistas. O sea, no me quiero poner yo la medalla de oro, pero yo no tenía cómo enterarme (aun así lo hice)”, dijo Nashla.

Por su parte y muy a su estilo, Lupita Villalobos no se quedó callada y le respondió:

“Pero es que no he terminado, chiqui. Ni siquiera la he terminado, preciosa. ¿Me permites?, gracias”. Lupita Villalobos

Cibernautas tunden a Nashla Aguilar por interrumpir a Lupita Villalobos en ‘La resolana’

Pese a que Aguilar no hizo más que quedarse callada por la respuesta de Villalobos, cibernautas consideraron que la actriz “hizo menos” la audacia de Lupita al descubrir que le eran infiel.

Este momento de ‘La resolana’ no tardó en hacerse viral. Por esta razón, cibernautas opinaron que Nashla quiso “devorar” y “humillar” a Lupita, pero “no le salió".

Estos fueron algunos comentarios:

“Si siii ya mija!! Jugando al yo uno más que tú. No le ganas a una Alucín ¡Jamás!”,

“No es por tirar hate pero wey si vas a interrumpir para alardear mejor no hables. El que entendió, entendió”,

“¿Perdón? Interrumpe para querer minimizar. ‘Pérate qué esa historia casi no la cuenta Lupita. Déjanos escuchar.”,

“No era competencia, shiqui. Te humillaste sola, preciosísima”,

“Nashla, yo te entiendo. También le tengo mucha envidia a Lupita”.

“Cállate el o....co Nashla!!!!!!!”

Al momento, Nashla no ha dado respuesta a las innumerables críticas que desataron sus declaraciones en redes sociales.

Así fue el momento: