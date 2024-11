¡Al igual que Gala! Nashla Aguilar revela que fue una niña explotada ¡A los 18, no tenía nada en su cuenta!

En los últimos años, varias actrices como Gala Montes han hablado sobre su experiencia al trabajar en el medio artístico desde la niñez. Tal fue el caso de Nashla Aguilar, quien recientemente confesó haberse sentido “explotada” al trabajar en telenovelas desde su juventud.

En una entrevista para el pódcast ‘el Papishou’, la joven relató que le gustaba trabajar en la televisión. Sin embargo, su madre jamás le habló sobre sus ganancias o en qué se usaban.

“A mí me gustaba estar en telenovelas. Me gustaba estar metida en los foros. Me sentía muy presionada por mi mamá. Mi mamá no trabajaba, se dedicaba a cuidar a la niña actriz”, contó.

Nashla y Roberto Carlo

No te pierdas: Nashla se sintió frustrada al no ser Antonella en ‘Atrévete a soñar’: “necesitaban a alguien más mujer”

Nashla Aguilar llegó a los 18 años sin tener dinero en su cuenta bancaria

De acuerdo con la actriz, su madre solo le mencionaba de manera muy superficial sobre los gastos que se hacían con su dinero, por lo que nunca se preocupó por ese tema.

No obstante, al llegar a los 18 años, se dio cuenta de que no tenía dinero en su cuenta bancaria, algo que la hizo enojar en su momento, pues, en aquella época, no trabajaba y pensaba que, al haber trabajado por tantos años, tendría un “guardadito”.

“Me enca… Llego, más o menos, a la edad de 17 o 18, donde fue una edad donde yo ya no tenía un peso y venía trabajando de 10 años para acá. Yo no tenía esa consciencia de lo que era el dinero. Era muy adulta para muchas cosas, pero, para la parte financiera, nunca me dieron esta plática dura de ‘a ver, mijita, está ganando esto’. Yo nunca supe” Nashla Aguilar

Checa: Belinda ¿tuvo de cuñada a Nashla Aguilar? Roberto Carlo destapaba que hubo romance con Nacho Peregrín

Nashla Aguilar no está molesta con su madre

Pese a que considera esta situación como una “explotación”, la joven asegura que la intención de su madre jamás fue “vivir de ella”, pues siempre la cuidó.

“Si me preguntas si es una explotación, pues al final sí porque fue el resultado de una explotación ”, expresó.

También aclaró que su papá jamás “tocó un peso” de sus ganancias, pues él trabajaba. Sin embargo, aparentemente, para su madre, eso no era suficiente.

“Mi papá siempre trabajó. Claro, para los estándares de mi mamá árabe, no era suficiente. Gracias a Dios, (ahora) mis papás son económicamente independientes”, mencionó.

¿Cómo fue la historia Gala Montes?

Aunque las historias entre Gala Montes y Nashla Aguilar son similares en algunos aspectos, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, por sus propias palabras, se puede decir que tuvo una experiencia más oscura.

En su momento, Gala mencionó que su madre y también exmánager quería vivir “de sus costillas”, y no le quería dar explicaciones sobre sus ganancias. Además de que la violentaba a ella y su hermana de manera física y psicológica.

Ante las fuertes declaraciones de la cantante y actriz, Crista Montes, su mamá, ha negado estas acusaciones y hasta llegó a decir que sus hijas eran quienes la agredían. Poco después de esto, se mostró arrepentida de sus declaraciones y ha dicho que quiere conciliarse con la joven.

Mira: Prometido de Nashla Aguilar confiesa infidelidad y pide perdón