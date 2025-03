¿Nashla Aguilar molesta con Lupita Villalobos por no frenar el hate en su contra? Esto responde

A mediados de enero, Lupita Villalobos y Kass Quezada, reconocidas influencers por el pódcast ‘Las alucines’, se volvieron tendencia en las redes por su participación en ‘La resolana’, programa conducido por ‘el Capi’ Pérez.

Dicha emisión fue considerada un éxito por televidentes y usuarios en redes sociales. Sin embargo, hubo una incómoda situación que causó total revuelo.

Cabe destacar que en esta emisión no solo ‘La alucines’ fueron invitadas a ‘La resolana’, también formaron parte del programa Kristal Silva y Nashla Aguilar.

Critican a Nashla por interrumpir a Lupita Villalobos / IG: @nashla22 / @lupitavillalobossbeltran

¿Qué pasó entre Nashla Aguilar y Lupita Villalobos?

Todo sucedió en medio de una plática sobre la infidelidad. Lupita Villalobos aprovechó el tema y habló acerca de la traición que vivió por parte de su exesposo meses atrás. La influencer ha compartido esta infidelidad en su pódcast, así como en algunos programas de YouTube.

Sin embargo, sería la primera vez que lo contó en televisión nacional. Por esta razón, la creadora de contenido comentó a los presentes en ‘La resolana’ cómo descubrió que su expareja le fue infiel.

¡Todos escucharon con atención! No obstante, Nashla interrumpió el relato de Lupita Villalobos. Aseguró que su forma de descubrir que los ex de sus amigas fue mucho mejor estrategia que la de Lupita.

“No es que te quiera hacer la competencia, pero, hermana, tenías muchas cosas claras, muchas pistas. O sea, no me quiero poner yo la medalla de oro, pero yo no tenía cómo enterarme (aun así lo hice)”, dijo Nashla.

Por su parte y muy a su estilo, Lupita Villalobos no se quedó callada y le respondió: “Pero es que no he terminado, chiqui. Ni siquiera la he terminado, preciosa. ¿Me permites?, gracias”.

Cibernautas tunden a Nashla Aguilar por interrumpir a Lupita Villalobos en ‘La resolana’.

Pese a que Nashla Aguilar se quedo callada ante la respuesta de Villalobos, cibernautas consideraron que la actriz “hizo menos” a Lupita y quería tomar protagonismo dentro del programa.

Este momento de ‘La resolana’ no tardó en hacerse viral. Por esta razón, internautas opinaron que Nashla quiso “devorar” y “humillar” a Lupita, pero “no le salió".

Nashla Aguilar expresó su decepción porque Lupita Villalobos no detuvo el hate que recibió

La actriz y conductora rompió el silencio y compartió sus sentimientos sobre el tema, dejando en claro su postura contra los ataques que recibió por parte de los fans de Lupita Villalobos.

“Yo no quise hablar porque dije, creo que hay cosas que no deberían venir fuera de mi parte, las cosas están fuera de contexto, yo no voy a apoyar cosas que tengan que ver con el bullying”, declaró Nashla a ‘Qué buen chisme’.

Nashla explicó que, aunque algunos comentarios negativos que recibió le provocaron más risa que molestia, considera importante frenar ese tipo de ataques en redes.

“Yo sí creo... Yo como Nashla, si veo que alguien está atacando a alguien injustamente, porque recibí unos mensajes, que bueno, me daban más risa que cualquier otra cosa, pero bueno, yo sí lo frenaría, porque las cosas no fueron así". Nashla Aguilar

A pesar del conflicto, Nashla se mostró abierta a entablar una conversación Lupita Villalobos.

“Ya habrá tiempo de hablar con Lupita, decirle ‘podemos hablar’ y decir ‘oye, ¿qué pasó?’, porque yo no entendí nada. Es parte del juego aguantar vara. Lo que sí puedo decir es que nos llevamos muy bien las tres, nunca hubo ningún tipo de tensión. Yo, de hecho, las felicité, ellas se lo podrán contar”, concluyó.

