Nashla se sintió frustrada al no ser Antonella en ‘Atrévete a soñar’: “necesitaban a alguien más mujer”

Atrévete a soñar, la telenovela protagonizada por Danna Paola y Violeta Isfel, trascendió las pantallas en 2009 para convertirse en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación.

Inspirada en la novela argentina ‘Patito feo’, la historia cautivó a millones de jóvenes con su trama basada en temas como la amistad, amor y superación. El éxito de la producción fue tal que canciones como “Las Divinas” y “Las Populares” se convirtieron en himnos generacionales, impulsando la venta de discos y generando una moda que marcó tendencia entre el público que seguía de cerca la historia.

El uniforme escolar de la telenovela se convirtió en un objeto de deseo para millones de fans, quienes buscaban emular el estilo de sus personajes favoritas y favoritos. La fiebre por Atrévete a soñar fue tal que generó una extensa línea de productos, desde tarjetas coleccionables hasta muñecas, consolidando la telenovela como un verdadero fenómeno comercial.

Ahora se sabe que no solo las niñas querían imitar ser ‘Antonella’, sino también una actriz quiso quedarse con el protagónico pero ni siquiera fue tomada en cuenta.

Lee: Actriz de Televisa ¿denuncia a sus padres? “Deberían estar en la cárcel”

Nashla Aguilar sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de sus mayores deseos en su carrera era interpretar a ‘Antonella’.

Nashla Aguilar, en entrevista con Roberto Carlo para su canal de ‘El papishou’ confesó que su gran sueño siempre fue interpretar a ‘Antonella’, el personaje icónico de Atrévete a soñar, pero nunca la voltearon a ver y Violeta Isfel fue quien terminó quedándose con el protagónico.

“Esto se va a ver polémico, pero claro que a mí me dolió que quizás no me hayan tomado en cuenta como para ser candidata para ‘Antonella’. En algún momento me dijeron que me veía muy chiquita, pero ¿cómo? Si el personaje tiene esa edad y estaba dispuesta a lo que me pidas”, declaró Nashla

Nashla aseguró que la producción siempre buscó a una mujer entre los 22 años o más, lo cual no le gustó, pues asegura que ella se sentía preparada para el papel.

Violeta Isfel, Roxana Puente, Nashla Aguilar y Daniela Ibáñez, actrices de Atrévete a Soñar. / Facebook: 2000 x siempre

Lee: Belinda ¿tuvo de cuñada a Nashla Aguilar? Roberto Carlo destapaba que hubo romance con Nacho Peregrín

Nashla Aguilar: No solo fue rechazada, sino que experimentó la frustración porque su madre le exigía el papel

Nashla Aguilar reveló que la presión familiar también influyó en su frustración por no obtener el papel de ‘Antonella’. La actriz confesó que su madre, tenía expectativas muy altas y que sus comentarios, aunque bienintencionados, no siempre fueron los más alentadores.

“Mi mamá me exigía y nunca me dijo ‘está padrísimo’. Al contrario, fue así como ‘mmm bueno, pues’. Eso alimentó mi frustración porque no hay peor sensación que vivir en frustración”, finalizó.

Mira: Violeta Isfel exhibe a Brenda Asnicar: ¡La bloqueó en redes! ¿Guerra de ‘Divinas’?

Violeta Isfel no podía salir a la calle por la fama de ‘Antonella’

En mayo pasado, Violeta Isfel, la inolvidable Antonella, reveló en una entrevista con Yordi Rosado la magnitud de la fama que alcanzó gracias a su personaje. La actriz confesó que el éxito de la telenovela fue tan abrumador que llegó a sentirse agobiada por la atención constante del público.

“Era demasiada (la fama), no salía a la calle. Llegó un momento en el que era demasiado abrumador. Las únicas veces que yo salía era porque quería darle un día de calidad a mi hijo y entonces no salía sola”, dijo.

Sin embargo, Violeta Isfel ha expresado su profundo agradecimiento por el personaje de ‘Antonella’, al que considera una de las etapas más creativas y divertidas de su carrera.

“Me dijeron que tenía que ser una dulce arrogante y es mi mayor orgullo porque lo logré. No tomé referencia de nadie. Mi Antonella la creamos desde cero”, finalizó.