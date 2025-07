Las influencers que enfrentaron a Pati Chapoy y Nashla apagan los micrófonos: ¿Adiós definitivo?

Después de un año lleno de carcajadas, anécdotas escandalosas y momentos que se hicieron virales, “Las alucines” cierran su primera temporada y, aunque muchos pensaron que el adiós era definitivo. El exitoso pódcast conducido por Lupita Villalobos y Kassandra Quezada “Quesito”, se despide temporalmente para regresar con todo este 21 de julio con nuevo estudio y más ocurrencias.

Este par de influencers, que en meses pasaron de TikTok a conquistar YouTube y Spotify, lograron posicionarse como una de las duplas más queridas del entretenimiento digital. Con más de 3 millones de suscriptores y una comunidad de “alucinatis” que no se pierde ni un episodio, Lupita y Kassandra no solo crearon un pódcast, sino una familia virtual. Así que no es de extrañar que la confusión por su pausa provocara lágrimas, memes y despedidas anticipadas; pero tranquilos, solo fue el final de temporada.

Critican a Nashla por interrumpir a Lupita Villalobos / IG: @nashla22 / @lupitavillalobossbeltran

¿Por qué todo el mundo pensó que “Las alucines” se acababan?

Todo comenzó en el episodio especial de aniversario del pódcast, donde las conductoras recordaron sus mejores momentos al aire y agradecieron a su público por acompañarlas en este viaje. Pero fieles a su estilo relajado y bromista, lanzaron la noticia como si fuera el gran final, sin dar muchos detalles de su regreso. Las redes se estallaron y sus seguidores empezaron a compartir clips emotivos, mensajes de despedida y hasta ediciones con música triste. ¡Literalmente, medio internet pensó que el pódcast había llegado a su fin!

Pero unas horas más tarde, Lupita y Quesito aclararon todo: solo se trata de un break para renovar energía, cambiar de escenografía y regresar con contenido más fresco. A través de sus historias en Instagram, ambas agradecieron el cariño de su comunidad y aseguraron que el lunes 21 de julio estará de vuelta. Así que si tú también lloraste con los TikToks, ya puedes respirar.

¿Quién son ‘Las alucines’ y por qué causaron tanto revuelo?

Quizás las ubicas por el escándalo con Pati Chapoy y Nashla Aguilar , a quienes enfrentaron en redes hace unos meses por críticas que consideraron clasistas y misóginas. Desde entonces, el nombre de “Las alucines” se volvió viral y su fama en solitario creció. Pero más allá de las polémicas, lo que realmente enamoró al público fue su manera directa y divertida de hablar sobre lo que todos vivimos: ligues fallidos, relaciones tóxicas, autoestima, chismes y lo que callamos las mujeres.

Lupita Villalobos y Kassandra no tienen filtros, y esa autenticidad fue clave para conectarse con un público que está cansado del contenido prefabricado. Ellas se muestran como son : con carcajadas escandalosas, chongo despeinado y sin miedo al qué dirán. Por eso, cada martes su pódcast era trending topic, con seguidores replicando frases y momentos que ya son parte de la cultura digital.

Nashla Aguilar cuestiona a Lupita Villalobos por no frenar el odio en su contra. / Redes sociales

¿Qué podemos esperar de la segunda temporada de Las alucines: Lupita Villalobos y Quesito?

Aunque no revelaron todos los detalles, sí dejaron caer varias pistas jugosas: nuevo estudio, nuevos invitados y más locuras entre Lupita Villalobos y Quesito. Prometen una segunda temporada más producida, pero sin perder la esencia que las hicieron populares. También dejaron entrever que podrían llevar el show en vivo a otras ciudades, porque su fandom no solo está en México: hay alucinatis en Estados Unidos, Colombia, Argentina y hasta España.

Además, se especula que podrían incluir dinámicas con sus fans, episodios temáticos, y aunque no lo confirmaron, una posible colaboración con otra famosa influencer que ha causado polémica en TikTok.

