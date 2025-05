¿Qué le pasó al galán de ‘Señora acero’? Se quedó sin trabajo y se volvió tiktoker; está irreconocible: VIDEO

José Luis Reséndez fue un codiciado galán de telenovelas a principios de los 2000. Su carrera alcanzó su punto más alto cuando participó en la serie de Telemundo ‘Señora acero’. Sin embargo, tiempo después el actor habría sido vetado de las televisoras y se volvió influencer, pero poco se sabe sobre su aspecto actual. ¿Cómo luce?

¿Quién es José Luis Reséndez?

José Luis Reséndez, fue en su momento uno de los actores y modelos más codiciados de la televisión mexicana, pues a principios de los 2000 llegó a representar a México en el certamen ‘Míster mundo 2003', quedando en tercer lugar.

El actor nacido en Monterrey el 14 de octubre de 1978, realizó sus estudios actorales entre 1998 y el 2000. Su carrera pronto despegó al participar en telenovelas como ‘La madrastra’, ‘Alborada’, ‘Destilando amor’, ‘Tormenta en el paraíso’ o ‘Camaleones’.

Hacia el final 2010 se fue a trabajar a Telemundo, donde fue villano en la telenovela ‘Los herederos del monte’, seguido de papeles en ‘Flor salvaje’ o un protagónico en ‘Corazón valiente’. En 2014 alcanzó su pico de popularidad como el antagonista de ‘Señora Acero’. Sin embargo, en 2018 anunció su abrupto retiro de la televisión.

¿José Luis Reséndez fue vetado de la televisión?

José Luis Reséndez gozó de gran éxito gracias a su personaje de Teca Martínez. No obstante, tras su abrupto retiro, se ha dicho que el exmodelo fue vetado de las televisoras quedándose sin empleo.

Aparentemente el actor, que anteriormente llegó a protagonizar varias telenovelas, fue despedido de las producciones televisivas por presuntas malas actitudes y no llegar a acuerdos sobre su sueldo, de acuerdo con lo informado por el periodista Israel Ramírez, conocido en tiktok como ‘holy milk house’.

Tras quedarse sin empleo, José Luis se volvió tiktoker y recibe apoyo económico de sus seguidores, particularmente fans que lo siguen por su personaje de ‘Teca’. Sin embargo, desde hace tiempo se ha especulado sobre su apariencia física actual, pues en sus videos y transmisiones en vivo no se le ve más que el rostro y con bastantes filtros encima.

¿Cómo luce José Luis Reséndez actualmente?

La apariencia actual de José Luis Reséndez había sido un misterio hasta hace poco, pues fue justamente el comunicador de espectáculos Israel Ramírez, conocido como ‘Holy milk’ en Tiktok, quien reveló la verdadera apariencia del exgalan de ‘Señora acero’.

Mucho se había dicho sobre el estado físico del actor, llegando al grado de rumores que apuntaban que estaba en silla de ruedas, pues en sus lives sólo mostraba su cara. Cuando sus seguidoras le pedían que mostrara su cuerpo completo, el ahora influencer simplemente abandonaba la transmisión, mientras que en sus redes seguía compartiendo fotos de sus años dorados como modelo.

El tiktoker ‘Holy Milk’ finalmente reveló que José Luis habría subido de peso llegando a las 300 libras, es decir, más de 130 kilos, principal razón por la que el antiguo actor no muestra su cuerpo completo en su contenido de tiktok ni en sus redes. Israel Ramírez mostró presuntas fotos del actor en los que se le ve con un aspecto desaliñado, con el cabello largo y una frondosa barba y bigote y muy distinto a su cuerpo atlético.

Los escándalos de José Luis Reséndez

En los últimos años el actor se ha enfrentado a varios escándalos y polémicas. El también modelo, José Luis Reséndez ha arremetido contra producciones que le dieron trabajo.

Además, ha sido señalado por algunas de sus exparejas que lo acusan de violencia doméstica, como es el caso reciente de Vanessa Arias, quien reveló la oscura verdad de su relación con un ex.

“Me quebró costillas, en mi casa no sabían que él me pegaba... Mi exnovio con el que duré cinco años y me iba a casar, me golpeó todos los días y me ponía todos los días frente a un espejo y me decía que él estaba conmigo por lástima, porque yo era muy fea”, confesó Vanessa Arias.

Aunque Arias no dio nombres, José Luis Reséndez le contestó en una transmisión de TikTok y aseguró que no le afectan los señalamientos en lo más mínimo.