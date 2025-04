Famoso actor de ‘Señora acero’ ¡a punto de perder la vida y ser trasplantado!

El actor Alejandro Oliva ha destacado en series de televisión y obras de teatro. En 2017 saltó a la fama con el personaje del ‘Chamuco’ en la producción de Telemundo ‘Señora Acero’.

Después hizo otros proyectos importantes, como la serie ‘Madre de alquiler’ y la cinta ‘La puerta verde’.

Alejandro Oliva estuvo a punto de perder la vida / Francisco Mancera, Luis Pérez y Redes sociales

¿Por qué Alejandro Oliva tuvo que ir al hospital de emergencia?

Hace unas semanas estrenó la obra ‘Destello’ al lado de Pablo Perroni. Sin embargo, estuvo a punto de no participar en esta puesta en escena, ya que hace poco más de 2 meses enfrentó a la muerte muy de cerca. Abrió su corazón a TVNotas.

“Inicié con una apendicitis, que le da a muchas personas. Llegué al hospital y todo controlado. No había reventado el apéndice. Me operaron y lo que vino fue después de la cirugía. La sutura se abrió y hubo un mal seguimiento por parte del doctor. Fue negligencia médica. Me mandó a mi casa con fiebre y dolor, lo cual significa que ya había una infección”. Alejandro Oliva

De esta forma el actor estuvo en su casa una semana hasta que ya no pudo más:

“Fui de nuevo al hospital y ya tenía sepsis, que es el paso previo a la muerte. Es una infección de muy alto nivel y yo la tenía en abdomen, intestino, pulmones, hígado, riñones y vejiga. Todos mis órganos estaban llenos de pus. De emergencia, me realizaron una operación de 5 horas en la que le hicieron una limpieza profunda a cada uno de mis órganos”.

“Fue hasta que pasaron las primeras 48 horas de la operación que el doctor me dijo: ‘Creíamos que ibas a morir. Es un milagro que estés vivo’. Antes de la cirugía sí me dijeron que era algo sumamente riesgoso y que, literal, si hubiera esperado un día más, no estaría aquí”. Alejandro Oliva

“Es la vez que más miedo he tenido. A pesar de que no sabía bien la gravedad, me dio mucho temor entrar a cirugía 2 veces en una sola semana. El riesgo que había, que supe después de esas 48 horas, era que me tuvieran que trasplantar algunos órganos o cortar un pedazo de intestino”.

Alejandro Oliva estuvo a punto de perder la vida / Francisco Mancera, Luis Pérez y Redes sociales

Murieron los papás de Alejandro Oliva

Alejandro ha vivido unos años muy complicados. En 2020 falleció su papá, Roberto (que era médico), de COVID, y en 2023, su mamá, Lula, de cáncer de pulmón. Asegura que ahora que pasó por esto los sintió: “Han sido años muy trágicos para mí. Caí en depresión, pero se me han manifestado en forma de mariposas y colibrís”.

El actor rompió en llanto cuando nos dijo: “Si los tuviera frente a mí, solo me acostaría con ellos y les diría que, por favor, me abrazaran”.

“Durante la operación bajé entre 10 y 13 kilos. Mi cuerpo, para sobrevivir, se agarró de lo que pudo y, literal, chupó mis músculos, que salvaron mi vida. Los doctores pensaron que tal vez iba a necesitar oxígeno para toda la vida. Pensaron que sería un año de recuperación, y no. Han pasado poco más de 2 meses y ya trabajo. En el hospital me llamaban ‘Wolverine’ porque no creían cómo evolucionaba. El doctor que me salvó la vida fue Carlos Bravo”. Alejandro Oliva

“Todo esto me ha cambiado la forma de ver la vida. Yo, en el pasado, sufrí dismorfia corporal (trastorno mental en el que una persona se preocupa excesivamente por defectos percibidos en su apariencia física, que pueden ser inexistentes o muy leves para los demás). No me sentía a gusto con mi cuerpo. Sentía que yo no era suficiente. Hoy por hoy eso ha cambiado”.

Alejandro Oliva estuvo a punto de perder la vida / Francisco Mancera, Luis Pérez y Redes sociales

Finalmente, de su proyecto actual, ‘Destello’, nos dijo: “Estamos los jueves en el foro Lucerna del teatro Milán. Me invitó Pablo Perroni a hacer el casting, que fue leer la obra completa, a diferencia de los demás actores que solo leyeron 1 o 2 escenas. Desde el principio supe que quería quedarme con ella. Posteriormente, con las operaciones, estuve a punto de no hacerla. Vieron a otros actores, pero me esperaron y no sabes lo agradecido que me encuentro con eso. Definitivamentevolví a nacer”, finalizó.

El director Sebastián Sánchez, el autor de la obra de teatro, Destello, Michael Batten con Pablo Perroni y Alejandro Olivas / Luis Pérez / TVNotas

¿Quién es Alejandro Oliva?

Debutó en 2017, en la serie ‘ Señora Acero’, donde su personaje, “el Chamuco” , tuvo una gran popularidad.

, tuvo una gran popularidad. También lo hemos visto en otras series de Netflix, como ‘ Madre de alquiler’ y ‘Donde hubo fuego’.

En cine ha participado en las películas: ‘ La leyenda del diamante’ y ‘La puerta verde’.

Ha hecho teatro en Nueva York. En México protagonizó la obra ‘Voraz’.

Actualmente lo vemos en ‘Destello’.

¿Qué son la apendicitis y la sepsis?

La apendicitis es una inflamación del apéndice, que es una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del vientre.

La apendicitis causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que empeora la inflamación, suele aumentar el dolor de la apendicitis, y, con el tiempo, se agrava. Fuente: Mayo Clinic.

Por otra parte, la sepsis es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección. La sepsis es una urgencia médica y, si no se diagnostica y trata de forma temprana, puede ocasionar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica y poner en riesgo la vida. Fuente: Portal de la Organización Panamericana de la Salud.

