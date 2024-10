El talentoso actor Alejandro Oliva estrena la película ´La puerta verde´

Uno de los actores y productores mexicanos que más se encuentra destacando en el panorama actual es Alejandro Oliva, que ha participado en series como ´Señora Acero´, ´Donde hubo fuego´, y la más reciente y muy exitosa ´Madre de alquiler´, además de ser protagonista de la obra ´Voraz´.

Ahora se encuentra de estreno con la película ´La puerta verde´, de la cual nos platicó “este proyecto surgió en la pandemia y fue difícil porque mi papá que era doctor murió de Covid en esa época, y yo tenía que interpretar a una figura paterna en la cinta. Sin embargo ese personaje me lo ofrecieron seis meses después de ese fallecimiento, y recibir la noticia de este trabajo lo sentí como una señal de mi papá”.

¿De qué trata la película ‘La puerta verde’?

En cuanto a la sinopsis de la cinta nos dijo: “Se trata de una madre joven que está intentando curar a su hijo de cáncer terminal, y emprenden una aventura para encontrar a un curandero en Chihuahua”.

Esta película lo marcó totalmente ya que por desgracia su madre falleció de esta enfermedad en julio del año pasado.

Le preguntamos si se le han manifestado sus padres, y Alejandro nos contó: “A mi papá lo veo en mariposas y a mi mamá en colibríes. Y es que cuando mi papá falleció, yo iba en la carretera para ir a verlo y no sabes la cantidad de mariposas que se me aparecieron en la carretera y al llegar al jardín de mi papá, estaba lleno de mariposas. Después hicimos un brindis por él y llegó una mariposa. Nos recorrió a todos. Se paró en la copa y empezó a tomar de ella. Yo lo sentí como una señal de mi papá de que todo iba a estar bien, y curiosamente después de eso he seguido viendo mariposas en momentos que siento que lo necesito. Y en cuanto a mi mamá, ella me dijo que ella se me iba a manifestar en colibríes, y se me aparecen en mi departamento cuando yo no vivo en una zona donde es común que haya”.

PRESENTACION DE LA OBRA VORAZ FORO LUCERNA CON MANUEL BALBI Y ALEJANDRO OLIVA / LUIS PEREZ, TVNotas

La película ya se exhibió con gran éxito en Sarajevo, Monterrey y se estrenará en cines de toda la República Mexicana a principios del 2025. El elenco es muy interesante, “Sofía Espinosa, Roberto Sosa que interpreta al curandero. La verdad es un reparto buenísimo”.

Finalmente nos dijo que tras el gran éxito que tuvo la obra ´Voraz´ que él estelarizaba junto a Manuel Balbi, regresará en febrero del 2025 una segunda temporada en el Foro Lucerna, además de que ahorita se irá a Nueva York a hacer teatro.