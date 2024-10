Sylvia Pasquel explota tras cruel rumor sobre eutanasia para Silvia Pinal

La salud de Silvia Pinal ha sido un tema de preocupación durante los últimos meses, los cuales la han llevado al hospital en más de una ocasión.

En esas ocasiones, su notable desgaste físico encendió alarmas entre los fans de la dinastía Pinal. Muchos desearían que la primera actriz ya no saliera de casa y no falta quienes culpan a sus hijos de la sobreexplotación de la imagen de la primera actriz, tras su larga y prolífica trayectoria.

Recientemente, circuló información falsa que se viralizó en TikTok a principios de septiembre sobre la creadora de “Mujer: casos de la vida real”.

Según varias cuentas en la plataforma de videos cortos se afirmaba que la actriz mexicana Silvia Pinal, de 93 años, sería la primera persona en México en recibir la eutanasia. Se aseguraba falsamente que sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, estaban de acuerdo con esta decisión. Por ello, Pasquel ha desmentido de manera tajante estos rumores.

Fue en una reciente entrevista con Maxine Woodside, donde Sylvia Pasquel puso un alto a todos los rumores.

La actriz explicó que la fuente de la noticia es un canal impulsado por inteligencia artificial llamado World News, el cual fabrica contenido sin fundamento.

También mencionó que es complicado desmentir este tipo de “noticias falsas”, ya que la gente suele creerlas, lo que provoca críticas hacia ella y sus hermanos.

“Porque además la nota dice que yo soy la que está proponiendo la situación, y que Alejandra está de acuerdo y que Luis Enrique está de acuerdo. Yo te digo una cosa. ¿Cómo me defiendo de esas cosas?… O sea, me ponen unos comentarios: ‘¡Ay!, ¡qué poca!,La gente sí se lo toma en serio. La gente sí se lo cree, y crean hate y crean odio. O sea, ¿yo cómo me puedo defender de eso? Si con el pretexto de la libre expresión, todo mundo... Como decía Vázquez Villalobos: ‘Dame el nombre y yo invento la infamia’”.