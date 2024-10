Maribel Guardia ¿millonaria? Ella se sincera ante los rumores

Maribel Guardia, una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento en México, ha mantenido una carrera prolífica y constante a lo largo de los años. Su presencia en los escenarios artísticos y su cercanía con el público la han consolidado como una figura relevante. Tan así, que en días recientes, la actriz ha sido objeto de rumores que aseguran que posee una considerable fortuna.

El portal especializado en riqueza y fortuna de celebridades, Celebrity Net Worth, reveló hace unos días que la actriz costarricense, quien ha hecho de México su hogar, tendría una fortuna acumulada de aproximadamente 10 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 390 millones de pesos mexicanos.

Esta información generó una gran cantidad de especulaciones en medios y redes sociales, lo que llevó a que la misma Guardia fuera cuestionada al respecto. Al ser abordada por varios medios de comunicación, Maribel Guardia decidió hablar abiertamente sobre el tema y aclarar su situación financiera.

Lee: Marie Claire confiesa si le regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa: ¿Lo vendió?

Maribel Guardia tiene un programa en Unicable y fue recibida con aplausos / Instagram: @yaespersonaltv

Con el humor y la sencillez que la caracterizan, respondió a las preguntas de los reporteros con una sonrisa, negando rotundamente los rumores de que su vida esté “resuelta” en términos económicos: “Háganme la buena. Somos trabajadores, que nos ganamos día a día, con esfuerzo, el dinerito que nos ganamos”, expresó.

La actriz, siempre dispuesta a bromear y a mantener una actitud positiva, continuó con su respuesta, reiterando que, aunque le encantaría que los rumores fueran ciertos, la realidad es diferente: “Obviamente tengo a mis abuelitos (ahorros), pero no, si era yo. Yo soy millonaria, hágamela buena”, dijo, provocando risas entre los presentes.

Maribel Guardia agradece el cariño de su público

A pesar de desmentir que fuera poseedora de una cuantiosa fortuna económica, Maribel Guardia sí confesó sentirse afortunada en otros aspectos de su vida.

La actriz reconoció que, si bien no es millonaria en términos financieros, sí lo es en cuanto al cariño y apoyo que recibe de su público, algo que considera invaluable.

“Ahí sí me doy cuenta que soy millonaria con el cariño de la gente”, afirmó con orgullo. Para Guardia, el amor de sus seguidores ha sido un motor fundamental tanto en su carrera como en su vida personal.

La actriz destacó que ese cariño ha sido especialmente importante en los momentos más difíciles de su vida, como la reciente pérdida de su hijo, Julián Figueroa, que falleció hace poco más de un año. La muerte de su hijo ha sido un golpe devastador para Maribel, quien ha hablado abiertamente sobre lo difícil que ha sido para ella superar este doloroso episodio.

“Aquí estoy, chavos, fuerte y con ganas, y dándole gracias a Dios, y agradeciéndole a Dios que me dio el regalo de ver a mi hijo, y verlo bien. Sé que él me está ahí, el día que me muera me va a estar esperando”, compartió emotivamente Guardia.

Checa: Karla Souza habla de las dificultades que vivió al estar embarazada y muchos la señalan, ella responde

Maribel Guardia: El dolor tras la pérdida de Julián Figueroa

La pérdida de Julián Figueroa ha sido un tema que sigue latente en la vida de Maribel Guardia. Aunque ha pasado más de un año desde su partida, la actriz reconoce que ha tenido momentos de altibajos en su proceso de duelo, pero se siente agradecida por el apoyo que ha recibido de su público.

“Cuando te digo que soy millonaria de amor, es que todo ese cariño, todas esas oraciones, todo lo que me escribe la gente, me ayudó mucho a salir adelante. Y obviamente Dios, y la Virgen, me agarro de la Virgen”, confesó.

Guardia no solo ha contado con el apoyo de sus fans, sino también con su fe, la cual ha sido un pilar fundamental en su vida. En sus declaraciones, la actriz siempre ha resaltado su profunda devoción a Dios y a la Virgen, quienes, según ella, la han ayudado a sobrellevar los momentos más difíciles.

La actriz, a pesar de las adversidades, sigue demostrando su fortaleza y gratitud por las bendiciones que ha recibido, tanto en lo personal como en lo profesional. A sus 65 años, Maribel Guardia continúa siendo una de las figuras más queridas del espectáculo, no solo por su talento, sino también por su humildad y sencillez.

Te puede interesar: Shanik Berman le teme al reencuentro con Mario Bezares por llamarlo “hipócrita”