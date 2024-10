Marie Claire confiesa si le regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa: ¿Lo vendió?

Después de varios meses de haber terminado su relación con José Manuel Figueroa, la conductora Marie Claire Harp finalmente reveló qué hizo con el anillo de compromiso que le entregó el cantante.

La pareja, que mantuvo una relación de más de dos años, atravesó altos y bajos, pero a pesar de eso, Figueroa tenía la intención de llegar al altar con la venezolana. En los meses previos a su ruptura, el intérprete de “Quiero y necesito” le entregó un anillo de compromiso, alimentando los rumores de boda.

Sin embargo, en septiembre de 2023 comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible separación. Aunque ambos mantuvieron silencio durante ese periodo, en noviembre de ese mismo año Marie Claire finalmente confirmó que su relación con José Manuel Figueroa estaba “en pausa”.

MARIE CLAIRE / Capturas de pantalla

Más tarde, la conductora explicó que su romance había llegado a su fin de manera definitiva, aunque ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos de la ruptura.

La separación se mantuvo en el terreno de la especulación, con rumores que apuntaban a una posible infidelidad y problemas de celos. No obstante, Marie Claire siempre se mostró diplomática al hablar sobre su ex, asegurando que ambos habían tomado caminos diferentes de forma amistosa.

“Nuestra relación tomó caminos diferentes, pero de una manera muy bonita. Cuando podemos hablamos. Él está trabajando mucho, yo estoy trabajando mucho también. Lo quiero mucho y le deseo siempre todo el éxito”, comentó en su momento la conductora, dejando claro que no había rencor.

Marie Claire Harp lamenta la controversia que se suscitó a raíz del error de José Manuel Figueroa / Instagram: @josemanuelfigueroa

Marie Claire confiesa por qué le regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa

Uno de los aspectos más comentados en torno a la ruptura fue el destino del anillo de compromiso que José Manuel le había entregado.

Marie Claire habló sobre su decisión de devolverlo y explicó los motivos detrás de este gesto: “Los anillos de compromiso dependen de cada persona, o sea, depende de cada mujer. Yo, por ejemplo, lo regresé porque siento que eso fue un anillo que a mí me dieron con el compromiso de casarnos. Entonces, si no hay un compromiso, si no existió esa promesa, entonces regrésalo, ¿no? Así", confesó.

La conductora dejó claro que, desde el momento en que decidió que su relación con Figueroa no iba a avanzar, supo que debía devolver el anillo.

“Desde el primer momento en el que decidí que ese compromiso no iba a ir para ninguna parte, le hice saber dónde estaba el anillo y ya”, comentó.

La conductora también reflexionó sobre el dolor que le causó la ruptura, afirmando que ha sido un proceso difícil, pero necesario.

“Ha sido muy doloroso, la verdad, fue ya hace casi un año que nos separamos, entonces creo que ya eso hay que borrar y cuenta nueva. Abrirse a las energías y ya no pensar, ya no hablar, ya no decir, y que entre lo que tenga que entrar”, expresó con franqueza.

Para Marie Claire, la decisión de cerrar este capítulo en su vida fue clara, y aunque intentó salvar la relación, finalmente no fue posible.

“De primer momento, uno hace todo lo posible por quizás rescatar la relación o algo así, pero no se pudo... la verdad es que yo quisiera ya no hablar de él, o sea, carpetazo”, declaró, dando por terminado el tema.

Hasta la fecha, Marie Claire Harp continúa enfocada en su carrera y su vida personal. La conductora ha confirmado que está soltera y sin ningún compromiso, dedicándose de lleno a su trabajo y a nuevas oportunidades que puedan surgir en su camino.