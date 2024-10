¿Gala Montes denunciará a Adrián Marcelo?

Gala Montes rompió el silencio sobre cómo actuará después de todo lo que vivió con Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que la actriz y el youtuber protagonizaron fuertes encontronazos durante su estancia en el reality de Televisa. El primero sucedió cuando Gala defendió a Briggitte de sus malos comentarios. En ese momento, Marcelo le recordó a la famosa el escándalo con su madre, Crista, y hasta la criticó por sus problemas de salud mental.

Aunque la rivalidad persistía durante el paso del tiempo, todo explotó aún más cuando Adrián Marcelo y Gala Montes sostuvieron una fuerte pelea después de que exhibieron que él dijo: “Una mujer menos que maltratar” en televisión nacional. Lo que derivó a que el regiomontano tomara la decisión de renunciar a la competencia.

Por los fuertes encontronazos que protagonizaron Gala y Adrián, en su momento, la misma Secretaría de las Mujeres de la CDMX emitió un comunicado en el que exortaba a la producción del reality show a eliminar la participación de personas con conductas y mensajes violentos.

Gala Montes revela si denunciará a Adrián Marcelo por violencia de género

Tras estos fuertes dimes y diretes, a su salida como la tercera finalista de ‘La casa’, la histrionisa fue cuestionada por la prensa sobre su opinión en cuanto a lo que vivió en ‘La casa de los famosos’. Específicamente con Adrián Marcelo. ¿Estará dispuesta a actuar legalmente?

Cabe señalar, que su mamá, Crista Montes, sí procedió en contra de Adrián después de que él arremetió en contra de su hija en el reality. Incluso, hace unas semanas acudió a la Coordinación Regional para la atención de los delitos vinculados a la violencia de género a ratificar su denuncia.

Ahora, Gala dejó claro que se enfocará en su carrera después de su participación en ‘La casa’ y dejará a un lado lo que sucedió con Adrián.

“Tengo aún cosas que aterrizar, tengo cosas qué hacer, viene chamba. No me quisiera enfocar en malas vibras, yo ya olvidé el nombre de ese señor, y me viene valiendo ma…” Gala Montes

Gala Montes agradeció a su mamá por denunciar a Adrián Marcelo

Por otro lado, Montes reaccionó a la denuncia de su mamá contra Adrián Marcelo. Apuntó que la admira por este acto. Incluso, le agradeció por hacer eso por ella, mientras estaba en el reality.

“La verdad es admirable quien se atreva a hacer una denuncia, sobre todo pública y sobre todo algo que está aconteciendo en todo el país, qué valentía de mi jefa, le agradezco que haya hecho algo por mí, es un ejemplo de que no hay que quedarnos callados”. Gala Montes

Finalmente, compartió con la prensa que está orgullosa de haber impulsado el tema del feminismo en televisión nacional.

“Siempre es una bandera que he defendido, para mí es un sueño hecho realidad que haya pasado en televisión nacional, que se haya hablado de estos temas que incomodan (...) Las cosas están sucediendo y pasan en el trabajo, en los realities, en la calle, en el camión... La misoginia es una realidad y no hay que normalizarlo”, comentó.

Concluyó: “Afortunadamente, yo no tenía miedo, no me faltaba. Este (Adrián Marcelo) me amenazó, me dijo que me iba a hacer la vida cuadritos y dije perfecto, vamos a ver de a cómo nos toca”.

