Muere conductor de ‘Cazadores de tesoros’ a los 60 años

La tarde del pasado martes 1 de octubre trascendió la lamentable noticia de que uno de los afamados presentadores de la serie de History, ‘Cazadores de tesoros’, perdió la vida a los 60 años. Su compañero de programa está desolado por la noticia.

Mike Wolfe, conductor de dicho programa, dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de Frank Fritz por medio de un desgarrador mensaje de despedida en redes sociales.

Muere Frank Fritz, conductor de ‘Cazadores de tesoros’

Wolfe compartió lo triste que se encuentra por la sensible muerte de su compañero y amigo. Aseguró que tiene el “corazón roto”.

“Con el corazón roto comparto con todos ustedes que Frank falleció anoche”. Mike Wolfe

Agregó: “Conozco a Frank desde hace más de media vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. Al igual que fuera de cámara, Frank tenía una manera de llegar a los corazones de muchos, simplemente siendo él mismo”.

Se conoce que Frank y Mike tuvieron contundentes diferencias que no les permitieron seguir con su gran trabajo en la serie. Sin embargo, más tarde las lograron solucionar.

Así lo dijo Mike Wolfe:

¿De qué murió Frank Fritz?

Según el medio ‘The Sun’, Fritz fue internado en 2022 por un derrame cerebral que le afectó de manera considerable. Además, se dice que el presentador tuvo problemas con las adicciones y estuvo en un centro de rehabilitación.

Eso no es todo, se tiene conocimiento de que Frank padeció la enfermedad de Crohn y fue sometido a una cirugía de la espalda. Sin embargo, se desconocen las causas puntuales de su fallecimiento. Aparentemente, su muerte habría sido por sus numerosos problemas de salud en los últimos años.

¿Quién era Frank Fritz?

Frank Fritz era conocido por ser una de las figuras principales del popular programa de televisión ‘Cazadores de tesoros’, emitido por el canal History. Junto a su compañero Mike Wolfe, Frank recorrió los Estados Unidos en busca de antigüedades y objetos únicos para comprarlos, restaurarlos y revenderlos. Mostraban el proceso y la historia detrás de cada pieza.

Fritz era particularmente apreciado por los fanáticos del programa por su conocimiento sobre objetos antiguos, especialmente aquellos relacionados con motocicletas, autos antiguos, y señales de metal. Él y Wolfe, que habían sido amigos desde la infancia, formaron una sociedad exitosa en el show.

En 2021, Frank dejó de aparecer en el programa debido a problemas de salud que incluyó una cirugía de espalda y una lucha contra la enfermedad de Crohn. En julio de 2022, sufrió un derrame cerebral, lo que generó preocupación entre sus seguidores.