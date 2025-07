Muere Aria Covamonas, influencer y cineasta mexicana, buscan a sus familiares

Este domingo 6 de julio, se confirmó la muerte de la influencer Aria Covamonas en Oaxaca. La excéntrica figura mediática conocida por su personaje que fusionaba la sátira biológica con el activismo digital.

Su nombre completo era Aria Leonora Guzmán Casanova, se hizo famosa durante la pandemia de COVID 19 en 2021 por sus videos en los que encarnaba a una bacteria que comentaba con humor negro los errores de la humanidad ante las crisis sanitarias.

Aria también interpretaba de manera irónica, a las personas que se tomaron la pandemia a la ligera, representando la desconexión entre la realidad de muchos y el mundo de ciertas influencers.

En un comunicado difundido en redes sociales de Diana Sánchez, defensora de Derechos Humanos, se confirmó la muerte de la influencer Aria Covamonas.

¿De qué murió Aria Covamonas?

Diferentes cuentas dedicadas al mundo artístico y al cine expresaron sus condolencias por la muerte de Aria Covamonas. Sin embargo, al momento se desconocen las cusas de su deceso.

Diana Sánchez al confirmar la muerte de la influencer Aria Covamonas, pidió apoyo para poder contactar a los familiares de la cineasta.

Lamentablemente me comunican que la cineasta y animadora Aria Leonora Guzmán Casanova, conocida en el medio como Aria Covamonas, ha sido encontrada sin vida en la ciudad de Oaxaca. Se pide el apoyo para localizar a sus familiares. Activistas del estado me comparten los siguientes teléfonos para cualquier información: -9511624083 -9516110292 Diana Sánchez

De acuerdo con información que circula en redes sociales, Aria habría presentado un fallo multisistémico tras una infección mal atendida. Internautas señalaron que esto sería una ironía trágica para una figura tan ligada a la microbiología y los temas de salud pública.

Los fans de Aria inundaron las redes con mensajes de despedida bajo el hashtag #RIPCovamonas, algunos incluso escribiendo pequeñas frases en lenguaje celular: “Aria, que tu citoplasma vibre por siempre en la memoria colectiva”. Otra seguidora compartió “Aria convirtió la biología en performance y el humor en vacuna”.

La familia de Aria ya fue localizada. Muchas gracias por el apoyo 🙏 — Diana Sánchez Barrios (@DianaSanchezBar) July 7, 2025

¿Quién era Aria Covamonas, influencer que se hizo viral durante la pandemia del COVID 19?

Aria Covamonas fue una influencer que se dio a conocer en redes sociales durante la pandemia del COVID 19. El origen de su apellido artístico “Covamonas” surge como juego de palabras entre “COVID” (referente al virus ocasionante de la pandemia hace 4 años) y “monas” (forma coloquial en algunos países de decir “chicas lindas”).

En las plataformas digitales, Aria parodiaba a las influencers que seguían saliendo, viajando y subiendo fotos en plena cuarentena y se hizo viral como parte de una tendencia humorística y satírica en redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter, Facebook y TikTok.

“Covamonas” fue influida por el dadaísmo (corriente que buscaba provocar, escandalizar y romper con las ideas establecidas) y el surrealismo (tenía el objetivo de liberar la mente y explorar el inconsciente y lo irracional).

En diversas entrevistas describió su proceso creativo como un “mecanismo” que reorganiza fragmentos visuales y sonoros, permitiendo que el significado surja espontáneamente, sin una narrativa lineal predefinida.

Además de ser una reconocida influencer, Aria era cineasta. Desde 2017 dirigió una serie de cortometrajes que fueron bien recibidos en festivales nacionales e internacionales. Su primera pieza, “Camille Saint-Saëns’ The Carnival of the Animals”, fungió como el inicio de una continua carrera de la cineasta en cortos; incluyendo títulos como “Taxidermy for Beginners” y “Unidentified Item No. 984" (2018).

u primer largometraje, “La gran historia de la filosofía occidental” participó en importantes festivales internacionales como el Festival de Cine de Rotterdam 2025 y la llevó a ganar el premio a Mejor Película en el 24FRAME Future Film Fest durante el Morelia Film Festival.

