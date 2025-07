Famosa actriz y conductora mexicana se salvó de ser asesinada frente a sus hijos en plena calle

La actriz y conductora Samia Bracamontes se consolidó en una de las personalidades destacadas de la industria del espectáculo. Aunque todo en su carrera fue viento en popa, vivió uno de los momentos más aterradores de su vida. ¡Fue amenazada de muerte!

Samia Bracamontes denunció haber sido víctima de una violenta amenaza en calles de la Ciudad de México, mientras viajaba con sus hijos a bordo de su vehículo, lo cual generó una total preocupación por sus seguidores. Esto fue lo que le pasó.

Samia Bracamontes, junto a sus hijos, se salvó de una amenaza de muerte / IG: @samiabracamontes

Te puede interesar: Nicola Porcella dice ser víctima de amenazas e intento de difamación por una mujer: “Ya hablé con los abogados”

¿Cómo fue amenazada Samia Bracamontes, actriz y conductora de ‘Otro rollo’, en las calles de la CDMX?

Samia Bracamontes llamó totalmente la atención de cibernautas en el momento en que dio a conocer que sufrió un aterrador momento en las calles de la CDMX.

En entrevista para TVNotas, la famosa conductora reveló que un motociclista se emparejó con su coche, la apuntó con lo que parecía una pistola y la amenazó de muerte. El hecho, que ocurrió en abril de 2022, dejó a la actriz en estado de shock.

“Iba con mis hijos en el coche, habíamos ido a dejar a mi mamá por el sur de la ciudad. De regreso venía sobre Renato Leduc y a la altura de esa calle y Periférico, que te lleva a Tlalpan, se me emparejó del lado del copiloto un motociclista, supuestamente repartidor…Me hizo señas para que me parara y le dije que no, que estaba loco; entonces se llevó la mano al casco, simuló que tenía una pistola e hizo como que se disparó en la cabeza, y me dijo: ‘ Te voy a matar’”, reveló Samira.

Samia Bracamontes, junto a sus hijos, se salvó de una amenaza de muerte / IG: @samiabracamontes

Aunque ella consideró en atropellar al sujeto y huir del lugar, compartió que lo primero que pensó fue en sus hijos y en su seguridad. Por esta razón, decidió llamar a las autoridades.

Samia Bracamontes “Claro. Pensé en atropellarlo, y si hubiera ido sola, lo plancho y me vale; pero me detuve porque pensé que si en una de esas no lo centraba bien, se levantaba y me disparaba por detrás, ahí venían mis hijos y no quería que les pasara nada… Marqué al 911 para que me buscaran una patrulla; mientras, le venía tomando fotos a él, a la moto, a las placas. Nunca se quitó el casco, así que no le vi la cara”.

No te pierdas: Muere Julian McMahon, querido actor de ‘Los 4 fantásticos'; enfretaba una dura enfermedad

¿Cómo se salvó la conductora Samia Bracamontes de la muerte?

La conductora reveló que su hija tomó la decisión de tirarse al piso, misma acción que le pidió a su hermano que hiciera, pero él se negó.

“Mi niña se puso como loca, se tiró al piso y le gritó a su hermano que hiciera lo mismo, pero él decía que quería ver y que no tenía miedo… El sujeto me volvió a enseñar la pistola. Sin embargo, llegó un momento en que pensé que ya se iba, pero solo dejó la moto en una esquina y regresó caminando hacia mí, sacó la pistola y comencé a tocar el claxon y a gritar como loca: ‘¡Me quieren matar, auxilio!’”, agregó.

Finalmente, compartió que encontró a una patrulla y les explicó lo que sucedió, a lo que el sujeto reaccionó y optó por irse por otro camino. Ella sugirió que se trataría de un “matón”. No obstante, tomó la decisión de no denunciar para no poner en peligro a sus hijos y familia.

“Me pasé los semáforos, me frené frente a la patrulla y vi por el retrovisor que ahí venía el sujeto; sin embargo, ya vio que estaba con la policía y se volvió hacia Periférico, ¡por fin lo perdí!”. Samia Bracamontes

“No, mi esposo (el exfutbolista Gerardo Lugo) me dijo que mejor no denunciara, porque el tipo va a saber quién soy y de todas formas ni lo van a meter a la cárcel. Solo subí a mis redes las fotos que tomé, para denunciarlo… Creo que no era un ratero, era un matón, porque solo me enseñaba la pistola para asustarme.”, concluyó.

Mira: Diogo Jota: Muestran video inédito de cómo murió el futbolista en un accidente automovilístico

Samia Bracamontes expuso a la persona que la intentó matar / Cortesía de Samia Bracamontes

¿Quién es Samia Bracamontes, famosa actriz que fue amenazada de muerte frente a sus hijos?

Samia Bracamontes es una actriz y conductora mexicana que ha ganado notoriedad en el medio artístico gracias a su participación en diversos proyectos de televisión, tales como:

‘Otro rollo’ y

‘De mañanita’

Además de su faceta en la conducción, también ha incursionado en la actuación, ha participado en campañas publicitarias, cortometrajes y contenidos para plataformas digitales.

Samia está casada con el exfutbolista Gerardo Lugo, con quien comparte proyectos profesionales, como la apertura de un hotel boutique en la Colonia Roma de la Ciudad de México. En este espacio, ella funge como anfitriona y directora de relaciones públicas.