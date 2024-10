Karla Souza habla de las dificultades que vivió al estar embarazada y muchos la señalan, ella responde

Hace unas semanas se estreno la cinta, Technoboys la cual fue dirigida por Luis Gerardo Méndez. Está película reunió nuevamente a Luis Gerardo y a Karla Souza, su hermana de ficción de ‘Nosotros los nobles’, que en el 2003 se convirtió en una de las películas más exitosas.

TVNotas tuvo la oportunidad de hablar con ambos y fue ahí Luis Gerardo nos confesó que Karla Souza estuvo a punto de no participar en la cinta debido a que estaba embarazada por tercera ocasión.

“Dos semanas antes de empezar a filmar, Karla me llamó por teléfono, y me dijo: ‘Oye, Luis ¿podemos hablar?’ Yo quedé muy extrañado porque nunca me dice eso. Le pregunté que si todo estaba bien, y me respondió que necesitaba verme. Nos reunimos y me dijo: ‘Estoy embarazada de tres meses’”

Su participación peligraba ya que el personaje requería mucho movimiento: “Ella tenía que hacer a una reguetonera. Debía perrear hasta el subsuelo, y cuando le tocara hacer esas escenas, iba a tener cinco meses de embarazo”.

Mira: Karla Souza por poco cancela su reencuentro con Luis Gerardo Méndez tras 11 años de Nosotros los Nobles

Alejandro Isunza /cortesía Netflix

Sin embargo, se decidió que ella continuara en el proyecto, con todo y su estado: “Karla es una rockstar, la actriz más profesional que conozco. Lo hizo de maravilla con su embarazo y teniendo que hacer estos movimientos”, dijo Luis.

Por su parte, Karla Souza nos comentó que cuando estaban grabando la película su embarazo ya era avanzado: ‘Sí, tenía cinco, seis meses de embarazo y eso hizo que fuera más especial para mí este proyecto”, finalizó.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.

Luis Gerardo Méndez y Karla Souza se conocían antes de Nosotros los nobles.

Karla Souza genera polémica en redes sociales tras comentario sobre trabajar embarazada

La actriz Karla Souza, reconocida por su papel en series y películas de talla internacional, ha generado una fuerte controversia en redes sociales debido a una publicación reciente en su cuenta de Instagram.

Hace unas semanas, Souza compartió un video detrás de cámaras de la película Technoboys, donde se le ve personificando a su personaje “Melena” y mostrando su pancita de embarazo durante el rodaje.

A lo largo del video, se incluyeron imágenes de la actriz ensayando coreografías y grabando canciones en el estudio, lo cual fue acompañado de la frase: “Dicen que las mujeres embarazadas no podemos trabajar”.

El hecho de que Souza estuviera en pleno rodaje mientras se encontraba en la dulce espera de su tercer bebé, que nació en marzo de este año, despertó una ola de reacciones mixtas en redes sociales. Mientras algunos seguidores celebraban su ejemplo, hubo quienes criticaron la publicación, señalando que su comentario desestimaba la realidad de muchas mujeres trabajadoras.

Varias usuarias respondieron a la actriz, comentando que ellas también continúan trabajando a pesar de estar embarazadas y enfrentando condiciones más difíciles, lo cual generó un amplio debate en la plataforma.

Checa: ¿Gala Montes denunciará a Adrián Marcelo?

IG

Karla Souza revela que perdió trabajo por estar embarazada

A raíz de las críticas recibidas, Souza decidió hacer una aclaración en un nuevo video publicado en su cuenta de Instagram, donde abordó la polémica y explicó más a fondo sus intenciones con la publicación original.

“De ninguna manera me siento la representante de todas las mujeres. Soy Karla Souza y desde mi trinchera, para mí es muy importante platicar, compartir y desmitificar el hecho de que por estar embarazadas no podemos desenvolvernos de forma efectiva y exitosa en la industria del cine, del entretenimiento…”, señaló la actriz.

En este sentido, Souza enfatizó que su objetivo era visibilizar las dificultades específicas que enfrentan las mujeres embarazadas en su industria, donde aún persiste el estigma de que una mujer embarazada no puede o no quiere trabajar.

“La situación en la que me encontraba era que yo iba a perder muchas de mis campañas, lo cual pasó, y proyectos, por estar embarazada, y viene dentro de mi industria el estigma de que como mujer embarazada no quieres trabajar, no puedes trabajar, y es incómodo para otros que trabajes”, mencionó, subrayando que estas oportunidades laborales le fueron arrebatadas únicamente por su embarazo.

Te puede interesar: Hijo de Camilo Sesto, reaparece en preocupante estado y lanza fuerte mensaje: “Bola de parásitos”

Technoboys. Karla Souza as Melena in Technoboys. Cr. Lorenza Clapp / Netflix ©2024 / Lorenza Clapp / Netflix/Lorenza Clapp / Netflix

Souza también hizo hincapié en que su situación no es única y que otras mujeres en distintas profesiones enfrentan dificultades similares, aunque en condiciones mucho más adversas.

“Es sumamente diferente en otras profesiones, donde como bien menciona, tienes que ir en transporte público, tienes que trabajar ocho horas estando de pie, no tienen cuidados por mujeres embarazadas… y las empresas no consideran, no ayudan y no favorecen”, comentó la actriz, reconociendo que en muchas ocupaciones las mujeres embarazadas no solo deben continuar trabajando, sino que lo hacen sin el apoyo necesario de sus empleadores.

La actriz también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los desafíos adicionales que enfrentan las mujeres cuando se trata de equilibrar la maternidad y el trabajo. Souza subrayó que las condiciones sociales y laborales no están diseñadas para facilitar la vida de las mujeres, mucho menos de las madres trabajadoras: “De por sí ser mujer en México y en la Ciudad de México y en muchas partes… no está hecha la ciudad para nosotras, y deja tú ser madre, deja tú ser mujer embarazada…”, expresó con frustración.

Finalmente, Souza destacó lo doloroso y difícil que fue para ella enfrentarse al miedo de perder su trabajo por estar embarazada, lo que la obligó a silenciar sus emociones y preocupaciones para poder avanzar en su carrera.

“Es muy difícil y muy doloroso, y obviamente yo tuve que de alguna manera silenciar esas partes que yo estaba viviendo para que se pudiera al menos abrir la brecha en mi carrera de que a las mujeres embarazadas no nos quitaran nuestro trabajo”, concluyó, expresando su apoyo a todas las mujeres que viven en situaciones similares.