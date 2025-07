¿Maribel Guardia pelea vs. Imelda Tuñón por la custodia de su nieto? Reacciona a declaraciones de su abogado

El 8 de julio se desató un huracán mediático por la custodia del hijo de Imelda Tuñón y nieto de Maribel Guardia. ¿La razón? Uno de los abogados de la actriz costarricense expuso que se había metido un amparo para “impugnar” la sentencia que dicta que Imelda Tuñón, exnuera de Maribel, obtiene la “custodia completa” de su hijo que tuvo con el fallecido Julián Figueroa.

Como era de esperarse, se desató una ola de polémica en el mundo digital y esta mañana amanecimos con un comunicado en el que Maribel Guardia aclaró varios puntos sobre las funciones del abogado, si tení autorización de ella para hablar frente a las cámaras y si comparte sus palabras.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo el abogado de Maribel Guardia acerca de la custodia de su nietom hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

El abogado de Maribel Guardia, Saddam Castillejos, dijo en el programa de Javier Ceriani que existía un amparo que tenía el propósito de impugnar la sentencia que establece que Imelda Tuñón tiene la custodia completa de su hijo.

Además señaló que el interés de Maribel Guardia es procurar el bienestar del hijo de Julián Figueroa y dado que no se se llegó a ninguna negociación respecto a la convivencia del niño con su abuela, el abogado aseguró:

Lo que esperamos es mejor recuperar la custodia del menor. La custodia no es definitiva, se puede cambiar Saddam Castillejos

¿Maribel Guardia sí está luchando por la custodia de su nieto?

Luego de las contundentes declaraciones del abogado, Maribel Guardia, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado en el que de deslindó deslindó del discurso del abogado

“No estoy de acuerdo con lo que expresó públicamente, y sus palabras no reflejan en absoluto mi sentir” Maribel Guardia

La actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ señaló que el abogado solo fue contratado para dar seguimiento a un juicio de amparo previamente interpuesto y que no lleva ninguno de sus otros asuntos legales.

Finalmente comentó que no cree que el abogado actuara “con mala intención” y dejó claro que su proceder fue inapropiado: “Debo dejar claro que sus declaraciones no representan nuestra postura”. Sin embargo, no expresó de manera explícita que no busca la custodia del hijo de Imelda Tuñón, por lo que los comentarios en redes no se hicieron esperar.

Algunos internautas apoyaron a Maribel, mientras que otros señalaron que en público decía una cosa y que por debajo del agua hacía otras, ¿será?

¿Cómo se llevan Maribel Guardia e Imelda Tuñón actualmente?

Este nuevo capítulo reaviva la atención sobre la complicada relación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. A principios de año, Maribel Guardia reveló que hizo una denuncia contra Imelda Tuñón alegando preocupaciones sobre el bienestar del niño. Eso provocó una ola de tensión, e incluso la separación temporal del menor de su madre.

Después de poco más de un mes de proceso legal, Imelda Tuñón recuperó la custodia, y se creía que la tormenta había pasado. Sin embargo, según la ex de Julián Figueroa, el niño no ha querido tener contacto con su abuela desde entonces.

Cabe destacar que en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ de la Ciudad de México, ante diversos medios, Imelda Tuñón comentó que no descarta que su hijo conviva con su abuela, pero no dejó claro cuándo ocurrirá.

