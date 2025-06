Imelda Tuñón no felicitó a Maribel Guardia en su cumpleaños ¿Su nieto aún la extraña?

La relación entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón parece seguir marcada por el distanciamiento, pese a los esfuerzos intermitentes por acercarse. En medio de este ambiente, Imelda ha hecho una confesión que reaviva las tensiones.

La confesión, aunque pequeña, ha cobrado relevancia debido al complejo historial entre ambas mujeres, marcado por demandas legales, cuestionamientos sobre el cuidado del menor y acusaciones que han trascendido a la opinión pública.

Todo comenzó desde que Maribel Guardia inició un proceso legal contra Imelda Garza, su exnuera, alegando que buscaba proteger la integridad de su nieto. Imelda en su momento declaró que estaba en condiciones de cuidar a su hijo. Sin embargo, el niño quedó bajo el resguardo temporal de su abuela y tras 38 días la Fiscalía regreso al menor a su madre de manera definitiva. Sin embargo recientemente Imelda aseguró que el pequeño “no tiene la disposición” de ver a Maribel lo que encendió las alarmas en sus fans.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Siguen distanciadas Maribel Guardia e Imelda Garza?

A pesar de que Imelda Garza recuperó al pequeño tras 38 días de quedar en brazos de Maribel, la relación con su exsuegra no volvió a ser la misma. Aunque ambas han optado por mantener la cordialidad, los roces continúan. Prueba de ello es la reciente declaración de Imelda, quien admitió que no felicitó a la actriz costarricense en su último cumpleaños.

Además de asegurar que el menor no pregunta por ella. Sin embargo asegura que la extraña: “Últimamente, no (me ha preguntado por ella). Pero creo que sí la extraña”, confesó Imelda ante los medios. “Hay muchas cosas que como hijo no me platica a mí que soy su mamá, pero, seguramente, a sus amiguitos sí les platicará”.

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Imelda Tuñón busca la reconciliaron con Maribel Guardia?

Las recientes declaraciones brincan a los fans de ambas celebridades, pues recientemente, el periodista Javier Ceriani filtró una conversación que habría tenido lugar entre Maribel e Imelda durante el pasado 10 de mayo, Día de las Madres. En el mensaje, Maribel le escribió a Imelda:

“Hola, Imelda, espero que estés bien. Quería preguntarte si necesitabas algo (para su nieto) ¿Algo para su fiesta? ¿Ropa o juguetes que te pueda mandar?, o ¿dinero?”, habría expresado.

La respuesta de Imelda fue sorpresivamente amable: “El juguete que le puedas mandar, tía, le va a dar mucho gusto”. A lo que Maribel le respondió con una nueva consulta sobre qué podría regalarle al pequeño. Días después, Imelda habría contestado con un emotivo mensaje: “Fuiste la mejor mamá del mundo. Nadie te puede decir lo contrario y también excelente abuela. Feliz día de las madres”.

“Gracias Ime, que (mi nieto) te coma a besos. Felicidades y gracias”, fue la contestación de Maribel. Aunque ambas han guardado silencio sobre la veracidad de esta charla, Ceriani insistió: “No es falso, se los juro por Dios. La gente no lo puede creer”. Este intercambio en su momento se dio como un paso más hacia la reconciliación, pero con las recientes declaraciones de Imdal vuelve la duda.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Está realmente alejado el hijo de Julián Figueroa de la polémica con Maribel Guardia, como afirma Imelda Tuñón?

En la misma entrevista Imelda Tuñón aseguró que ha intentado proteger a su hijo del escándalo y declara que trata de mantenerlo ajeno a los conflictos familiares: “Tratamos de mantenerlo ajeno, es un niño. No sabe del tema. Obviamente, algo le llegará, pero lo trato de mantener ajeno; más que nada, no son pláticas infantiles”, explicó.

Sobre los obsequios de Maribel Guardia, la joven actriz teatral ha dejado claro que los acepta con agradecimiento. Esto podría ser una pequeña señal de que el canal de comunicación no está completamente roto. “Ahorita está contento y está tranquilo”, añadió Imelda, quien también aseguró que no desea prolongar los malos comentarios en contra de la actriz.

“Si me pongo a hablar mal de las personas que hablaron mal de mí, nada más voy a generar más odio. Creo que hay mucho odio en este mundo y hay mucha gente hablando mal de otras personas. Y las palabras hieren, y, quieran o no, la otra parte está sufriendo y no voy a hacer que sufran más, y menos con mis palabras”, concluyó Imelda.

Así lo confesó Imelda Tuñón: