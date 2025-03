Maribel Guardia e Imelda Garza habrían protagonizado fuerte pelea durante la audiencia, aseguran

El pasado fin de semana, Imelda Garza Tuñón recuperó a su hijo. Esto después de varias semanas de que la Fiscalía de la Ciudad de México le diera la custodia temporal de su nieto a Maribel Guardia tras demandar a la también viuda de Julián Figueroa.

Aunque Marco Chacón, esposo de la actriz costarricense, comentó que esta decisión por parte de las autoridades es “provisional”. La información que ha salido a la luz sobre ambas personalidades sería crucial para la toma de decisiones del juez.

Maribel Guardia y Imelda Garza disputa legal / Instagram

Te puede interesar: Maribel Guardia publica foto con Imelda Garza, Julián Figueroa y su nieto; lanza misterioso mensaje

¿Qué dijo Maribel Guardia tras perder la custodia temporal del hijo de Imelda Garza Tuñón?

A raíz de la demanda de Maribel Guardia a Imelda Garza Tuñón, su exnuera, la actriz ha dejado claro que siempre ha considerado que un hijo debe estar junto a su madre. Sin embargo, apuntó que la joven no estaría en condiciones de cuidar a su nieto. Esto por sus supuestas dependencias a las sustancias y las bebidas.

Luego de que su nieto regresó con Imelda, Maribel compartió a la prensa que está tranquila con la decisión de las autoridades. Reiteró que está de acuerdo con que su nieto esté al lado de quien le dio la vida. Es decir, Imelda Garza.

Maribel Guardia llega a Juzgados de la lo familiar. / Alejandro Isunza

No te pierdas: Bárbara de Regil se pronuncia en cuanto a Maribel Guardia e Imelda Tuñón: “Hay que aprender a soltar”

“Siempre dije que quería que ese niño estuviera con su mamá, porque es el mejor lugar para un hijo. Si Imelda está bien, el niño va a estar bien y eso es lo más importante”. Maribel Guardia

En cuanto a si se esperaba esta decisión, agregó: “Pues me lo imaginaba que podía suceder, no fue algo que me sorprendiera. Yo siempre supe que este niño hermoso que amamos tanto Imelda y yo, no iba a estar conmigo, es una ley de vida. Lo que yo quería era protegerlo, cuidarlo y creo que si ella está bien, él va a estar bien”.

Maribel Guardia llega a Juzgados de la lo familiar. / Alejandro Isunza

Mira: Addis Tuñón revela que la declaración del nieto de Maribel Guardia fue clave para su regreso con Imelda Tuñón

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Garza en la audiencia por la custodia del menor?

Luego de la audiencia en los juzgados familiares de la Ciudad de México, Maribel Guardia e Imelda Garza abandonaron el lugar por la puerta de atrás. Esto para evitar a la prensa. Por esta razón, se desconoció qué fue lo que pasó en dicho encuentro.

No obstante, la periodista Inés Moreno compartió en su canal de YouTube lo qué habría pasado en esta audiencia. ¿Maribel e Imelda discutieron?

Inés comentó que en esta audiencia se encendieron los ánimos debido a que no pudieron llegar a un acuerdo puntual sobre la custodia del único hijo de Julián Figueroa.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón. / Archivo TVNotas / @maribelguardia

Según la periodista, Imelda estaría dispuesta a platicar con Maribel Guardia para que también pueda ver a su nieto los fines de semana. Sin embargo, Marco Chacón, supuestamente, no permitió que se llegara a un convenio entre ellas. Lo que habría desatado el desencuentro.

“Se subieron los ánimos. Se empezaron a hablar a gritos a tal grado de que el niño comenzó a llorar angustiosamente diciendo que no quería que su mamá estuviera llorando... Este proceso sigue porque Marco no quiso una conciliación y quiso que sí se llevase a cabo la investigación sobre los alegatos que dio Maribel Guardia” Inés Moreno

Finalmente, detalló que todas las pruebas presentadas serán tomadas en cuenta para dar a conocer una decisión puntual sobre la custodia del menor. Esto en medio de las especulaciones sobre el testameto de Julián Figueroa.

Al momento, Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón no han respondido si lo antes mencionado sucedió en realidad. No obstante, recientemente, salieron a la luz más supuestas pruebas de que la joven habría comprado sustancias ilegales. Recordemos que el supuesto ‘dealer’ de la viuda de Julián Figuera fue detenido hace unos días. Aunque, el pasado jueves 6 de marzo reportaron su liberación.



Así lo dijo Inés Moreno: