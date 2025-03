Imelda Tuñón: Detienen a su supuesto dealer tras recuperar a su hijo de la custodia de Maribel Guardia

La polémica legal entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, sigue dando mucho de qué hablar. Luego de que la joven recuperara la custodia de su hijo, quien se encontraba bajo el cuidado de la actriz por dictamen de las autoridades, se da a conocer la detención de su supuesto dealer.

Recordemos que la actriz y presentadora ejerció acciones legales en contra de la esposa del fallecido Julián Figueroa por no considerarla apta para cuidar de su nieto, pues, supuestamente, es una persona adicta a las sustancias ilícitas.

Si bien Ime ha negado todo esto, en su momento salió a la luz el video de un hombre que llega a altas horas de la noche a la casa de Maribel, lugar donde vivía la joven hasta antes de todo este escándalo, y deja lo que presuntamente serían sustancias ilícitas.

Asimismo, han surgido testimonios que confirmarían los supuestos problemas de adicciones de Imelda. Entre los más impactantes se encuentra el de Nagibe Abbud, una de sus examigas, quien contó para TVNotas que descuidaba a su hijo por estar consumiendo sustancias.

¿Imelda Tuñón sí consume sustancias? Reportan detención de su supuesto dealer

En medio de toda esta polémica, se reporta la detención del hombre que, presuntamente, le vende sustancias a la joven actriz de teatro.

Esta noticia fue dada a conocer por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, más conocido en redes sociales como C4 Jiménez. A través de X (antes Twitter), el comunicador resaltó que el imputado sería la persona que aparece en el polémico clip filtrado.

Según Jiménez, en el celular del sujeto se encontraron conversaciones que lo “alertaban por salir en el video”

Carlos Jiménez “Detuvieron al dealer de Imelda Garza. Es Gerson. Es el tipo que llegaba en este carro blanco a dejar (sustancias ilícitas) a la casa de @MaribelGuardia. Agentes de @SSC_CDMX lo atraparon en un cateo. Tenía chats de WhatsApp donde lo alertaban por salir en estos videos difundidos”

Si bien no dio más detalles sobre la situación legal del detenido, este hecho causó mucha controversia. Algunos usuarios creen que esto podría afectar el caso entre las celebridades, mientras que otros aseguran que todo es una mentira orquestada por Maribel para perjudicar a su nuera.

¿Maribel Guardia quiere desprestigiar a Imelda Tuñón?

Hasta el momento, Imelda Tuñón no se ha pronunciado ante la detención de su supuesto dealer. No obstante, en su momento, sostuvo que Maribel Guardia, en complicidad con su esposo, Marco Chacón, la estaba desprestigiando para alejarla de su hijo.

En entrevista con la periodista Addis Tuñón, la protagonista de la obra teatral ‘La sirenita’ contó que Maribel tenía problemas emocionales y solo buscaba “encerrarla” para quedarse con el menor, aparentemente, debido a que aún sigue sin superar la pérdida de Julián Figueroa, quien falleció en abril del 2023.

“Creo que a ella no le interesa que demuestre que yo esté limpia. A ella lo que le interesa es que me encierren. Así lo siento, porque no me pregunta: ‘¿Estás limpia?’ Solo dice: ‘Intérnate’”, manifestó en aquel entonces.

¿Qué ha pasado en el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Luego de que Imelda Tuñón recuperara la custodia de su hijo, Maribel Guardia acudió a los juzgados familiares en la Ciudad de México. En un breve encuentro con la prensa, mencionó que, pese a como se dieron las cosas, siempre apoyará a Imelda y a su nieto.

“Mi deseo, esté conmigo o no esté, es seguir manteniéndolo, protegiéndolo, darle lo que siempre le he dado y seguir dándole dinero a Imelda por mes”, sentenció.

Por su parte, Marco Chacón, esposo de Maribel, explicó a grandes rasgos que la actriz acudió a los tribunales para “una audiencia de entrega de pruebas”, aclarando que “no hay una restricción para ninguna de las partes para ver al niño, eso no se ha determinado ni es el momento procesal para saberlo”.

Si bien Imelda ya recuperó al menor tras más de un mes sin contacto, sin duda alguna, todo esto causó una fractura en la relación que tenía con Maribel, quien ha insistido en que todo lo ha hecho por el bien del pequeño. Hasta ahora, se desconoce si la joven permitirá que su exsuegra vea al menor.

