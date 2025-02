Imelda Garza Tuñón revela detalles de su pleito legal con Maribel Guardia ¿Llegaron a un acuerdo?

El pasado 21 de enero, Imelda Tuñón hizo público que su suegra, Maribel Guardia, le quería quitar a su hijo. Se dio a conocer que la había demandado para salvaguardar la seguridad de su nieto.

Platicamos con la actriz y viuda de Julián Figueroa, quien está en plena lucha para recuperar a su pequeño.

¿Qué dijo Imelda Garza sobre la relación entre Maribel Guardia y su hijo?

“Me quedé a vivir con ella para que su duelo no fuera tan pesado. Le concedí muchos derechos a Maribel Guardia que no le correspondían, porque quise ser solidaria. Me enfoqué en que sufría y quise empatizar con ese sentimiento”.

“Permití que se acercara a mi hijo de una manera que no correspondía a una abuela. Se me empezó a desplazar de mis derechos y obligaciones como madre, hasta el punto en que se volvió una relación bastante tóxica”. Imelda Garza Tuñón

“Ella es una persona que está acostumbrada a controlar a sus seres queridos. Siempre quiere saber dónde estás, con quién estás, por qué sales”.

“Todas las relaciones tienen que ser cuidadas meticulosamente, sobre todo cuando la persona que era el vínculo ya no se encuentra aquí. Siempre traté de que todo estuviera bien y de no involucrarla en mis problemas. Ella igual conmigo”.

“Al final intervienen muchas personas que pueden afectar negativamente a una de las partes y generar violencia por parte de varios integrantes de una familia contra la que no pertenece”. Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza señala a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de “controlador”

Sobre Marco Chacón, el esposo de Maribel, expresó: “Es bastante controlador. Sí tiene una vigilancia constante de las personas que tiene bajo su supervisión”.

“Todo el mundo ha cometido errores, pero no por esto las demás personas tienen derecho a ponerlos sobre la mesa, acusarte y apuntarte con el dedo, sin tener pruebas pertinentes. Esto se torna muy violento”. Imelda Garza Tuñón

“No se me ha dado derecho de réplica. Todo lo que yo digo es usado en mi contra”.

“Como mamá, trato de apoyar a mi hijo en todas las dudas que le surgen. Ser lo más clara posible cuando pongo reglas. No consentirlo, ni arreglar las cosas por él. Todo para que él sienta esa necesidad de luchar y de buscar su propio camino. Al final del día, la sobreprotección también es una forma de violencia. Si tú no le das a un niño las armas para luchar, le puedes causar problemas muy fuertes”.

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre la comunicación que tiene con Maribel Guardia?

El 12 de febrero Imelda Garza interpuso un amparo contra el DIF y la Fiscalía general de justicia de la CDMX, por supuesta desaparición forzada del menor: “No quiero entrar en detalles. Se tocan temas de violencia de género o violencia vicaria. Mis abogados me piden mantener calma y discreción”.

“No creo que haya habido tráfico de influencias. Más bien esto es bastante transparente. También creo que las autoridades pertinentes se encargarán de corregir estas irregularidades, para que no vuelva a suceder”.

Le preguntamos si ha intentado hablar con Maribel o llegar a un acuerdo con ella. Nos dijo:

“Trato de comunicarme. Reclamo por mi hijo. Intento que entienda el daño que le provoca a toda mi familia y a mí. Lamentablemente, mis palabras caen en oídos sordos. Nunca quiso que hubiera un trato”. Maribel Guardia

“De mamá a mamá, le diría que no puedo entender, ni imaginarme, el dolor que se siente al perder a un hijo. Creo que su manera de proceder me da una idea bastante cercana a lo que sería. Tiene que reflexionar sobre si le hubiera gustado que le hicieran lo mismo”.

“Definitivamente, son los peores días de mi vida, pero me han traído un crecimiento personal impresionante. Cuando esto termine, voy a estar con mi bebé y voy a haber adquirido más fuerza de la que ya tenía. Agradezco a Dios por mi resiliencia y también a mi familia por educarme así, para enfrentar los problemas de la vida”. Imelda Garza Tuñón

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón de las declaraciones de Nigibe Abbud?

“Me da mucha tristeza y me duele que las mujeres sean las que más atacan, cuando vivimos en una sociedad machista. Muchas son mamás, han pasado por situaciones complicadas y no ven que el día de mañana les podría suceder a ellas. Lo feo que sentirían que socialmente las empiecen a repudiar. Es como una lapidación”.

Sobre los comentarios de Nagibe Abbud: “Seguramente pretende obtener presencia mediática o algún logro en su carrera. Me he ido abriendo paso por mi propio pie en el teatro y en diferentes producciones. Nunca a costa de la violencia contra una persona o las desgracias de su familia”, concluyó