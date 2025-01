Imelda Tuñón responde ante demanda de Maribel Guardia y la señala de querer quitarle a su hijo: “Es injusto”

Este martes 21 de enero, Maribel Guardia sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se vio obligada a demandar a Imelda Tuñón, madre de su nieto. La actriz costarricense no dio detalles al respecto solo aclaro que quiere cuidar la seguridad de su nieto.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, escribió Maribel en Instagram.

Anteriormente, Maribel Guardia e Imelda Tuñón habían mostrado una gran relación, incluso Imelda llamaba “tía” a Maribel, quien había expresado su apoyo total a su nuera e incluso aseguró que sabía que algún día ella podría rehacer su vida en una nueva relación, esto después que Imelda fue captada muy cariñosa con un joven empresario.

Imelda Tuñón se pronuncia ante la demanda de Maribel Guardia en redes sociales

Ahora, Imelda Tuñón responde en sus redes sociales, donde muchos seguidores empezaron a escribir comentarios respecto a esta demanda de Maribel Guardia.

Una usuaria le pidió que no sea malagradecida con Maribel quien ha sido una abuela generosa y amorosa, a ello, Imelda respondió tajante:

“No lo soy, pero es injusto que me quiera quitar lo único que tengo, ella ya tuvo su oportunidad”. Imelda Tuñón

Otro usuario le preguntó la razón por la cual fue demanda por Maribel Guardia, Imelda aclaró:

“Porque quiero vivir sola con mi hijo, por eso me lo quiere quitar, yo no voy a declarar nada, a ella es a la que le gusta hacer show”. Maribel Guardia

Imelda, en otro comentario, aseguró que Maribel Guardia intentó recoger a su hijo de la escuela antes de su hora de salida y sin su permiso.

Además en sus historias, la joven publicó un post que podría entenderse como una especie de decepción hacia su “tía” Maribel Guardia. “Caras vemos, corazones no sabemos”, con tres emojis de corazones rotos.

Más tarde Imelda reaccionó con otra historia en la que dejo claro que se encuentra destrozada.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón se habrían enfrentado

La influencer Chamonic compartió en sus redes sociales detalles de un presunto fuerte enfrentamiento entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, ocurrido a las afueras del colegio donde estudia el nieto de la actriz. Según Chamonic, la información fue proporcionada por dos personas que también tienen a sus hijos en la misma institución.

“Acaba de pasar un momento muy triste y vergonzoso para Maribel Guardia. Esto sucedió a en el colegio donde va su nieto y se armó un alboroto”.

“Su nuera Imelda llegó por su hijo y Maribel también… en eso Imelda gritaba y acusaba a Maribel de querer robarle a su hijo… incluso, la nuera llegó con policías de investigación al colegio del niño. Lamentablemente, el niño (reaccionó) llorando y gritando que no lo separara de su abuelita (Maribel). La nuera como loca haciendo videos para decir: “Me lo quiere robar”. Tomando fotos de las placas de su camioneta y el niño ni caso le hacía a la mamá (Imelda)”, escribió la influencer de espectáculos.

En su publicación, Chamonic también señaló que Imelda ha mostrado un comportamiento extraño en los últimos meses, insinuando que esto podría estar relacionado con el consumo de sustancias ilícitas.

“En los últimos meses, Imelda se ha comportado de manera muy extraña, como si estuviera consumiendo sustancias prohibidas,” comentó.

