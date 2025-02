Esposo de Maribel Guardia filtra la denuncia contra Imelda Tuñón, según Gustavo Adolfo Infante

El escándalo entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón sigue dando de qué hablar. Recientemente, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Marco Chacón, esposo de la actriz, habría filtrado a los medios la denuncia que Guardia interpuso contra su exnuera.

Durante la emisión del programa Sale el sol, dentro de la sección Pájaros en el alambre, Infante hizo la impactante revelación: “Yo sí creo que Marco Chacón ha estado filtrando él la información y no quiero adelantar más, pero cualquier cosa yo les puedo decir. Se acuerdan que tuvimos aquí la demanda, la denuncia. Me la dio él. Marco Chacón me la mandó a mí. Como me la mandó a mí, se la mandó a mucha gente”.

Según el comunicador, esta acción mostraría que la intención del esposo de Maribel Guardia era que el público y la prensa conocieran el documento legal en contra de Imelda Tuñón.

Maribel Guardia y Imelda Garza disputa legal / Instagram

Maribel Guardia responde ante la polémica con su exnuera Imelda Tuñón de supuestas amenazas

En respuesta a las acusaciones, Maribel Guardia emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde negó tajantemente ser la autora de cualquier tipo de amenaza contra su exnuera.

“Amigos, medios y público interesado en general, los que me conocen saben que no soy el tipo de persona que amenaza o intimida. Creo en la justicia. Creo en la ley. Creo en el Estado de Derecho y sobre todo creo en Dios”, escribió la actriz y cantante.

Esta declaración surgió tras los comentarios de Imelda Tuñón, quien aseguró que su vida ha cambiado radicalmente desde que presuntamente recibió amenazas, hasta el punto de evitar salir a la calle por miedo a represalias.

Comunicado de Maribel Guardia / Instagram

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se intensifica

La tensión escaló cuando Maribel Guardia expresó su preocupación por la vida de excesos que, según ella, lleva su exnuera, motivo por el cual no considera prudente que tenga la custodia de su nieto hasta que se rehabilite.

Gustavo Adolfo Infante ha sido uno de los principales difusores de esta controversia. Tras la difusión del comunicado de Maribel Guardia, reafirmó su postura sobre la presunta filtración de Marco Chacón: “Entonces, si el que levanta la demanda la manda, quiere decir que quiere que se entere la gente”.

El escándalo entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue sin resolverse y parece que las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante solo han avivado el fuego.

Por ahora, Maribel Guardia mantiene su postura de inocencia ante las acusaciones de amenazas, mientras que Marco Chacón sigue en el centro de la controversia por su presunta implicación en la filtración de la denuncia.

