Imelda Tuñón: A abogados de la actriz les urge que se ponga a trabajar para limpiar su imagen

La semana pasada sorprendió que Imelda Tuñón no llegara a la presentación de la cuarta temporada de Teatro en breve, pues es una de las protagonistas de la obra Motel, producida por Luis Ángel García.

Se dijo que no asistió debido a amenazas. Sin embargo, una amiga de la cantante nos contó: “No fue, porque quería evitar que los medios le preguntaran sobre las últimas acusaciones en su contra. El productory director, Luis Ángel, declaró que no había problema con ella y que se incorporaría después, pero la verdad es que sí se molestó, porque, aunque está anunciada en el cartel, no le avisó que no iría”.

Abogados le piden a Imelda Tuñón regresar a trabajar para limpiar su imagen

“Luis Ángel le mandó un mensaje para pedirle que se presentara a más tardar el viernes 14, ya que hay función. Imelda tiene que ver la obra con los actores para acoplarse al ritmo”.

Le preguntamos qué sucedería si no se presenta, y respondió: “Están valorando dejarla fuera. No pueden promocionar la obra con el cartel donde aparece ella cuando ni siquiera saben si va a estar. Tienen fe en que va a cumplir”.

“Los abogados de Imelda son los que más la presionan para que vaya, porque necesitan que tenga trabajo. Esto le servirá para demostrar ante las autoridades que se realiza profesionalmente, y así ganaría puntos para recuperar a su hijo. Les urge que limpie su imagen”.

Imelda Tuñón tiene una jugosa oferta laboral en puerta

Imelda tiene un as bajo la manga: “El productor Antonio Escobar, con quien ya ha trabajado y que le tiene un enorme cariño, ya la contrató para una nueva versión de La sirenita, obra en la que participó en 2023. Antonio la quiere apoyar económicamente con este trabajo, pero obviamente también ve por sus intereses. Sabe que el morbo vende mucho y tener a Imelda le generaría mucha publicidad. Él piensa que con eso vendería muchas entradas”.

De acuerdo con nuestra fuente, Imelda exigió una alta cantidad de dinero por hacer la obra. “Antonio aceptó por todo lo que te menciono. Habrá que ver si el escándalo en el que está involucrada le reditúa en la taquilla. El productor piensa llevarla de gira por toda la República mexicana. A ver qué ocurre”, concluyó.

