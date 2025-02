Imelda Tuñón no asistió al estreno de la obra de teatro ¡Recibió advertencias!

El escándalo entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia sigue latente. Luego de la denuncia de la actriz costarricense a la viuda de Julián Figueroa, ha salido a la luz información que da cuenta que la joven supuestamente tiene problemas con las sustancias y la bebida.

Luego de que la Fiscalía general de la Ciudad de México optó por darle la custodia temporal a Maribel de su nieto, tras considerar que su exnuera no era apta para el cuidado del menor por sus supuestas adiciones. La joven ha defendido su imagen, así como ha negado categóricamente lo que dice su exsuegra. ¡Mostró sus pruebas toxicológicas de que supuestamente está limpia!, aunque no son oficiales y luego fue desmentida por una prueba casera que se practicó en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Maribel Guardia expuso una nueva mentira de Imelda. / Alejandro Isunza

¿Qué audios mostró la examiga de Imelda Garza en ‘El mitangrit con Horacio Villalobos’ de TVNotas?

Aunque Imelda y su padre, Tito Frank, apuntaron que Maribel Guardia pagó para proteger la memoria de Julián Figueroa tras su muerte y la señalaron de no ser una buena madre, nuevamente se destapó evidencia de que Garza no llevaría una buena relación con la actriz, así como que supuestamente le gusta consumir sustancias ilícitas.

En ‘El mitangrit con Horacio Villalobos’ de TVNotas, Nagibe Abbud, examiga de la joven y de Julián Figueroa, mostró audios comprometedores en los que se escucha una voz que se atrubuye a Imelda hablar sobre cómo le convenía ser “la hija de Maribel Guardia”.

Imelda Tuñón y Nagibe Abbud / Archivo TVNotas

“Otro punto a mi favor es que saben que soy como la hija de Maribel Guardia... ahorita, en este momento. Necesito alguien que lave dinero haciéndose el mánager... Necesito que haga el papel de mánager, pero que no sea mánager. ¿Sabes cómo? Necesito un mánager que invierta, que mueva…”, se escucha en el audio atribuido a Imelda.

La situación causó total revuelo, dado que usuarios en redes sociales le dieron la razón a Maribel Guardia de querer proteger a su nieto de las polémicas acciones de Ime.

Maribel Guardia expuso una nueva mentira de Imelda. / Alejandro Isunza

¿Qué pasó con Imelda Garza en el estreno de la obra ‘Motel’ de ‘Teatro en breve’?

Luego de que TVNotas hiciera públicos estos audios en el programa “El mitangrit con Horacio Villalobos”, Imelda Garza Tuñón brilló por su ausencia en ‘Teatro en breve’, proyecto en el que tiene una participación, específicamente en la puesta en escena ‘Motel’, la cual estaba programada para este 6 de febrero.

Paco Lalas, quien dirige ‘Teatro en breve’, compartió a la prensa que no conocía los motivos puntuales por los cuales la viuda de Julián Figueroa no se presentó en el estreno.

“No da función hoy (6 de febrero de 2025), pero sí iba a estar en la presentación. No me crean. No estoy tan enterado, pero algo pasó. Algo dijeron en algún medio que le afectaría. No sé, y es por eso el cambio”. Paco Lalas

Por otro lado, Paco comentó cómo fue trabajar con Imelda: “El día que llegó Imelda a tomarse las fotos, a los dos días se hizo el escándalo. Todo muy bien, no sabíamos qué venía. Fue un trato cordial, amable. Llegó puntual al llamado de las fotos”.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre su ausencia en ‘Teatro en breve’?

Aunque Imelda no habló directamente en sus redes sociales, los conductores de espectáculos de ‘Venga la alegría’ dieron a conocer que pudieron contactarla y les dijo que, supuestamente, no asistió a esta puesta en escena debido a que ”tiene mucho miedo”, dado que “ha estado recibiendo muchas amenazas”.

Según los mensajes expuestos en el matutino, su familia también tendría miedo de ser atacada. Por otro lado, el productor de la obra, Luis Ángel García, indicó que perdió comunicación con Garza después de los ensayos y la denuncia legal de Maribel Guardia en su contra.

“La he tratado de contactar estos últimos días, pero no hemos podido coincidir, más que un par de veces, que fue para ensayo y tratar de ponernos de acuerdo para una situación más, eso fue hace aproximadamente cinco días” Luis Ángel García

Imelda Tuñón rompe el silencio y exige justicia / Redes sociales

“El día de hoy no he podido comunicarme con ella. En teoría, tenemos programada ya una fecha para que ella pueda estrenar, pero por el momento no tenemos, así, algo fijo. Realmente el trato con ella viene previo a todo el escándalo (…) De hecho empezamos el proceso de ensayos, y ella por esta situación se tuvo que ausentar, pero hablando con ella me dice que tiene toda la intención de continuar en el proyecto”, concluyó.

Al momento, la actriz no ha reaccionado a los audios comprometedores expuestos por su examiga. Incluso, Imelda Garza no ha dado respuesta a las declaraciones de su novio en su contra.

