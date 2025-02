Maribel Guardia: La muerte de Julián Figueroa pudo evitarse según psicólogo que buscaron para rehabilitarlo

El pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón parece no tener fin. La actriz asegura que su nuera tiene serios problemas de adicción, mientras que la joven afirma que su suegra dice todo eso porque se quiere quedar con su hijo.

Consultamos a Omar Villarreal, psicólogo experto en adicciones, quien, además de darnos su punto de vista clínico sobre la situación, nos reveló que hace tiempo Maribel y su esposo, Marco Chacón, lo buscaron para que ayudara a Julián Figueroa.

“Se les sugirió que se realizara un tratamiento. Se les asesoró sobre los riesgos del consumo de sustancias”.

Le preguntamos si la muerte de Julián Figueroa se pudo haber evitado y respondió contundente: “¡Sin duda! Muchos pacientes que sufren problemas de adicciones piensan que pueden dejarlo cuando quieran o decidan, pero no es así. No tienen conciencia del daño que se hacen”.

A través de un comunicado, el papá de Imelda aseguró que Julián murió de un infarto, pero no porque su corazón fuera débil, y que Maribel pagó por ocultar algo. Por ello se especuló que murió de sobredosis.

“Si lo dice, debe de tener el conocimiento. No creo que pueda inventar algo tan delicado”.

También le preguntamos cómo ve a Maribel y a Imelda psicológicamente, y nos dijo: “No se puede dar un diagnóstico certero si no hay una entrevista directa. Se requiere de ciertos requisitos, como una observación y la aplicación de pruebas. No se debió haber ventilado todo esto públicamente. Ambas mantienen una lucha de egos”.

Omar Villareal comentó:

“Logro ver que la mamá del menor (Imelda) tiene ciertas alteraciones de la percepción de la realidad. Hay una justificación y tiene muy claro que tiene que negar la parte de sus adicciones. Se nota que tiene mucho conocimiento sobre el tema”.

“Ella se sometió a una prueba antidoping que salió negativa, pero si dejas pasar 3 días o una semana después de consumir, el resultado se altera y puede resultar negativo. La única prueba fehaciente es la toma de sangre o cabello”.

“Recientemente, Maribel aceptó públicamente que su hijo consumía sustancias psicotrópicas. Ella refleja el síndrome de la abuela esclava (enfermedad que provoca desequilibrios físicos y psíquicos en las mujeres que se sienten sobrecargadas con el cuidado de sus nietos). Está en la etapa de: ‘Pude haber hecho más’ y lo quiere remediar con el menor”.

Omar Villarreal

“Quienes padecen este síndrome desean invertir el tiempo que no le dieron a sus hijos, con sus nietos. Desean reparar lo que no pudieron hacer en su tiempo. A veces, por querer dar todo a los hijos, se vuelven padres ausentes y después tratan de justificarlo con los nietos a través de la sobreprotección. Quizá no ha superado su duelo ni culpa”.