Imelda Garza Tuñón revela que su hijo no quiere ver a Maribel Guardia: “No tiene la disposición” VIDEO

Recientemente Imelda Garza Tuñón acusó al esposo de Maribel Guardia de impedir su reconciliación gracias a la supuesta campaña de desprestigio que ha hecho en su contra. Sin embargo, en esta ocasión la viuda de Julián Figueroa reveló que su hijo ya no quiere ver a su abuela Maribel. ¿Por qué?

Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿El hijo de Imelda Garza ya no quiere ver a Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón causó revuelo en redes sociales luego de revelar que su hijo, que tuvo con el fallecido Julián Figueroa, ya no quiere ver a su abuela Maribel Guardia. En el programa ‘Sale el sol’, mostraron que la actriz y cantante compartió mediante su cuenta de Instagram algunas historias en las que hablaba al respecto, luego de la especulación sobre una posible reconciliación con Maribel.

En el comunicado compartido en redes, Imelda aclara que su hijo y Maribel no se han visto:

“Quisiera aclarar que por el momento, no ha habido ningún acercamiento entre (hijo de Imelda) y su abuela (Maribel), siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado a un acuerdo legal para régimen de visitas”, declaró la viuda de Julián Figueroa.

La intérprete de ‘La sirenita’ también señaló que “los corazones tardan en sanar”, pero confía en que ambas partes resuelvan el conflicto de la mejor manera posible.

Imelda Garza compartió un comunicado donde asegura que su hijo no quiere ver a Maribel Guardia / Captura de pantalla de Ig: @imeldatunon

¿Por qué el hijo de Imelda Garza Tuñón no quiere ver a Maribel Guardia?

En una dinámica en su cuenta de Instagram, Imelda Tuñón estuvo respondiendo preguntas que sus seguidores le hicieron acerca de por qué su hijo no quiere ver a su abuela Maribel, y la intérprete de ‘Princesas’ respondió:

“Le dijo a sus amigos y primos. Fue un choque fuerte que una persona que amaba lo separara de su mamá y lo hicieron pasar momentos muy difíciles para su edad, pero es un niño y su corazón es grande. Por supuesto que la ama y que todo va a estar bien pronto”, confesó Imelda.

No obstante, sus propios seguidores le señalaron a Imelda que el niño tiene derecho a ver a su abuela, a lo que la joven respondió que “así será”, dejando la puesta abierta.

Cabe recordar que el 21 de enero de este 2025, la viuda de Julián Figueroa hizo público que su suegra le quería quitar a su hijo. Por su parte, Maribel reveló que la había denunciado con la intención de salvaguardar la integridad de su nieto, debido a los supuestos problemas de Imelda con sustancias. Por esta razón, las autoridades ordenaron la permanencia del menor con su abuela con quien estuvo por más de 30 días.

¿Por qué Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia no se reconcilian?

Imelda Garza Tuñón puso una orden de restricción contra Maribel Guardia luego del periodo en que fue separada de su hijo. Además de esto, la actriz tomó como motivo una supuesta campaña de desprestigio que inició el esposo de Maribel, Marco Chacón:

“Yo estoy abierta al diálogo. Yo puse una orden de restricción para que dejara de hablar mal de mí, Marco Chacón, y lo sigue haciendo. Cada vez que puede manda emisarios. Es muy difícil llegar a un acuerdo cuando hay una persona que está todo el tiempo encima. Ya no creo que sea entre Maribel y yo. Yo creo que las dos queremos lo mejor (para mi hijo). Esto ya escaló y no estamos manejando nosotras la situación”, expresó Imelda.

Pese a esto, la actriz de ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, se muestra abierta al diálogo y trato cordial para intentar llegar a un acuerdo, aunque con sus recientes declaraciones es posible que las cosas vuelvan ponerse tensas. De momento Maribel Guardia no se ha pronunciado al respecto de lo dicho por Imelda Tuñón.